''Плакала через біль'': відома російська співачка перенесла операцію

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, більше відома під псевдонімом Глюкoзa, перенесла операцію на нозі.

Подробиці вона особисто розповіла на своїй сторінці в Instagram. Співачці прооперували палець, через біль в якому вона не могла нормально ходити.

"Яке ж щастя - просто бігти і не відчувати болю. Нещодавно мені прооперували пальчик на нозі, і я йду, ні, навіть бігу на поправку! Тепер я ще більше ціную стан, коли нічого не болить", - пояснила вона.

За словами Іонової, люди часто сприймають своє здоров'я, як даність. Однак без гарного самопочуття не можна досягти своїх цілей.

"Та й бажання буде тільки одне - одужати! Я довгий час не могла нормально ходити, було дуже боляче. Зізнаюся, що через біль навіть плакала. Але після довгої темної ночі завжди настає світанок, і сьогодні я вже можу бігти, хоч поки і не на підборах", - підсумувала артистка.

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