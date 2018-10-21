''Плакала через біль'': відома російська співачка перенесла операцію

Російська співачка Наталія Чистякова-Іонова, більше відома під псевдонімом Глюкoзa, перенесла операцію на нозі.
Подробиці вона особисто розповіла на своїй сторінці в Instagram. Співачці прооперували палець, через біль в якому вона не могла нормально ходити.
"Яке ж щастя - просто бігти і не відчувати болю. Нещодавно мені прооперували пальчик на нозі, і я йду, ні, навіть бігу на поправку! Тепер я ще більше ціную стан, коли нічого не болить", - пояснила вона.
За словами Іонової, люди часто сприймають своє здоров'я, як даність. Однак без гарного самопочуття не можна досягти своїх цілей.
"Та й бажання буде тільки одне - одужати! Я довгий час не могла нормально ходити, було дуже боляче. Зізнаюся, що через біль навіть плакала. Але після довгої темної ночі завжди настає світанок, і сьогодні я вже можу бігти, хоч поки і не на підборах", - підсумувала артистка.
Яке ж щастя - просто бігти і не відчувати болю;) Нещодавно мені прооперували пальчик на нозі, і я йду, немає, навіть бігу на поправку !! Тепер я ще більше ціную стан, коли нічого не болить! Часом ми сприймаємо своє здоров'я як даність і вважаємо зовсім інші речі більш важливими. Але ж без гарного самопочуття ми не зможемо досягти своїх цілей. Та й бажання буде тільки одне - одужати! Я довгий час не могла нормально ходити, було дуже боляче 😢 Зізнаюся, що через біль навіть плакала ((Але після довгої темної ночі завжди настає світанок 🙏🏻 і сьогодні я вже можу бігти, хоч поки і не на підборах !! # моіхорошіе , здоров'я вам, легкості в кожному русі ❤ І пам'ятайте, що саме гарне самопочуття - відправна точка щастя 😘 👗: @walkofshamemoscow 💕
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