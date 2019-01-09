Півстоліття при владі: у Росії помер близький соратник Горбачова

У Москві 9 січня помер останній голова Верховної ради СРСР і близький соратник Михайла Горбачова Анатолій Лук'янов.

Про це розповів у своєму мікроблозі в Twitter губернатор Смоленської області Олексій Островський, розповівши, що той був його довіреною особою.

"Сьогодні пішов з життя відомий смолянин і чудова людина – останній голова Верховної Ради СРСР Анатолій Лук'янов. Анатолій Іванович надав мені велику честь, ставши моєю довіреною особою на всенародних виборах губернатора", – розповів Островський.

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Дочка 88-річного Лук'янова Олена також розповіла в коментарі РБК, що він тяжко хворів останнім часом.

Анатолій Лук'янов народився у Смоленську в 1930 році. Він працював на оборонному заводі з 13 років, а школу закінчив після війни, у 1948 році. У 1953 році закінчив юридичний факультет МГУ.

Борис Єльцин, Олександра Бірюкова, Анатолій Лук'янов (другий праворуч) та Михайло Горбачов

Серйозна кар'єра Лук'янова почалася в 1950-і в органах влади СРСР. Він був консультантом юридичної комісії при Раді Міністрів, також працював в апараті президії Верховної ради СРСР.

Анатолій Лук'янов (в центрі), 1993 год

У 1984 році став депутатом Верховної ради СРСР, а в березні 1990 року змінив Михайла Горбачова на посту голови. У 1991 році Лук'янов брав участь в роботі ГКЧП, через що 29 серпня був заарештований.

У 1994 році його амністували, після чого до 2000 року він входив до складу президії ЦК Компартії Росії.

Анатолій Лук'янов 1993 рік

Анатолій Лук'янов (ліворуч) і Володимир Жириновський (праворуч)

Прийшла дуже сумна новина. Сьогодні пішов з життя відомий смолянин і чудова людина - останній Голова Верховної Ради СРСР А.І.Лукьянов. Анатолій Іванович надав мені велику честь, ставши моєю довіреною особою на всенародних виборах Губернатора. Вічна пам'ять! - Олексій Островський (@a_ostrovskiy) 9 січня 2019 р.

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