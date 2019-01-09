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Півстоліття при владі: у Росії помер близький соратник Горбачова

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У Москві 9 січня помер останній голова Верховної ради СРСР і близький соратник Михайла Горбачова Анатолій Лук'янов.

Про це розповів у своєму мікроблозі в Twitter губернатор Смоленської області Олексій Островський, розповівши, що той був його довіреною особою.

"Сьогодні пішов з життя відомий смолянин і чудова людина – останній голова Верховної Ради СРСР Анатолій Лук'янов. Анатолій Іванович надав мені велику честь, ставши моєю довіреною особою на всенародних виборах губернатора", – розповів Островський.

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Дочка 88-річного Лук'янова Олена також розповіла в коментарі РБК, що він тяжко хворів останнім часом.

Анатолій Лук'янов народився у Смоленську в 1930 році. Він працював на оборонному заводі з 13 років, а школу закінчив після війни, у 1948 році. У 1953 році закінчив юридичний факультет МГУ.

Борис Єльцин, Олександра Бірюкова, Анатолій Лук'янов (другий праворуч) та Михайло Горбачов

Борис Єльцин, Олександра Бірюкова, Анатолій Лук'янов (другий праворуч) та Михайло Горбачов

Серйозна кар'єра Лук'янова почалася в 1950-і в органах влади СРСР. Він був консультантом юридичної комісії при Раді Міністрів, також працював в апараті президії Верховної ради СРСР.

Анатолій Лук'янов (в центрі), 1993 год

Анатолій Лук'янов (в центрі), 1993 год

У 1984 році став депутатом Верховної ради СРСР, а в березні 1990 року змінив Михайла Горбачова на посту голови. У 1991 році Лук'янов брав участь в роботі ГКЧП, через що 29 серпня був заарештований.

У 1994 році його амністували, після чого до 2000 року він входив до складу президії ЦК Компартії Росії.

Анатолій Лук'янов 1993 рік

Анатолій Лук'янов 1993 рік

Анатолій Лук'янов (ліворуч) і Володимир Жириновський (праворуч)

Анатолій Лук'янов (ліворуч) і Володимир Жириновський (праворуч)

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