"Пив з горла": Галкін розповів, як напився в компанії Собчак

Російський шоумен Максим Галкін розповів про випадок, коли він дуже сильно напився при телеведучій Ксенії Собчак.

Про це артист розповів у новому інтерв'ю для Youtube-шоу "А поговорить?"

Максим Галкін кадр з відео

Так, ведуча шоу Ірина Шихман поцікавилася у Галкіна, чи був в його житті момент, коли він прийшов додому п'яний. На що шоумен зізнався:

"Я взагалі не люблю пити в принципі. Я можу випити тільки типу коли: "Дивіться, скільки я можу випити зараз". Ось це я можу. І були випадки, коли я випивав пляшку горілки або віскі в одне горло за один вечір. І у мене тоді мозок починає контролювати рухи так, щоб людям здавалося, що я тверезий".

Максим Галкін у шоу "А поговорить?" кадр з відео

Також Галкін згадав про ситуацію, коли разом з Собчак вів один захід, де телеведуча стала свідком його нетверезого стану.

"Одного разу свідком цього була Ксенія Собчак. Ми з нею вели один захід. І напередодні я з одним другом спробував шнапс. А це якась страшна грушева горілка... І ми чотири пляшки цього шнапсу випили вдвох. І я пам'ятаю, як йду з цього готелю, потім ми десь сіли з Ксенією в лобі, і я при ній грав в "Борьбу умов" на телефоні. Вона абсолютно очманіла, тому що я відповідав на всі питання правильно. А вона бачила, що я п'яний абсолютно, тому що я по цьому розкішному швейцарському готелю ходив з пляшкою шнапсу, пив з горла", — згадує Галкін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що шоумен Максим Галкін показав фоловерам, як виглядав у молодості, коли ще не був чоловіком примадонни Алли Пугачової.

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