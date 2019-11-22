"Пив дуже сильно": Потап вперше розповів про розставання з Каменських

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) зізнався, що в їхньому житті з Настею Каменських був момент, коли вони перебували на межі розставання.

Так, у інтерв'ю "КП Україна" репер розповів, що коли він усвідомив, що дует "Потап і Настя" може розпастися, то відчув фізичний біль.

Потап і Настя Каменських Інстаграм

"Коли зрозумів, що ми можемо розійтися, але я не міг собі цього уявити. Я сам собі здивувався, для мене це виявилося важливим. Буквально фізично почало боліти всередині", – згадує Потап.

Потап і Настя Каменських Інстаграм

За словами артиста, він намагався заглушити почуття до Насті алкоголем і вечірками, однак йому це не вдавалося:

"У нас були проблеми в гурті, ми сходилися, розлучалися, лаялися. Потім я зрозумів, що мені ця людина дорога. Причому я гнав ці думки геть. Але себе перебороти неможливо. Був момент, коли я гасився всім, чим тільки можна, – пив дуже сильно, ходив на вечірки, але це не допомагало заглушити почуття, всі думки були тільки про те, що я можу її втратити ".

Потап і Настя Каменських Інстаграм

Також співак зізнається, що не хотів бути прив'язаним до чогось або до когось:

"На той час я вже давним-давно розлучився з Ірою, і я не хотів бути ні до кого прив'язаним".

Потап і Настя Каменських Інстаграм

Потап і Настя Каменських Інстаграм

Потап і Настя Каменських Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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