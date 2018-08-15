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Після загадкового зникнення: Пугачова з'явилася на відео

19тЧитати новину російською

Російська примадонна Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін прищеплюють 4-річному синові Гаррі любов до музики.

Відповідне відео російський комік оприлюднив на своїй сторінці в Instagram. Зоряні батьки привели свою дитину послухати виконання композитора Раймонда Паулса на роялі.

"Гарік, надихнувшись грою Маестро Раймонда Паулса, освоює рояль", - підписав Галкін.

Користувачі мережі захопилися маленьким даруванням зоряного сімейства. Шанувальники помітили, що у Гаррі видно талант, та він на підсвідомому рівні відчуває музику.

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"Видно, що Гаррі на підсвідомості відчуває фортепіано, я вважаю, він з легкістю і задоволенням гратиме на фортепіано. Удачі", "Як приємно дивитися на діток, захоплених музикою. Максиме, ви молодці. Ваші дітки викликають захоплення, розумні, що розвиваються в різних напрямках". Гарік - талантище! Що пісню виконати італійською мовою, що рок заспівати! У талановитих батьків талановиті діти", - відзначили користувачі.

Також шанувальники відзначили образ Алли Пугачової, яка вдягалася в білі штани і чорну блузку. У мережі заявили, що вона чудово виглядає.

"Яка Алла красуня", "Алла чудово виглядає. Дай Бог їй здоров'я. І діткам вашим, і вам, Максиме".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алла Пугачова, яку нещодавно "поховали" деякі ЗМІ, вперше засвітилася у соціальних мережах після тривалого мовчання. Після цього вона здивувала шанувальників новим образом, одягнувши зелений костюм у білий горох вільного крою.

Особи
Алла ПугачоваМаксим Галкін
Місце
Росія
Об'єкт
шоу-бизнес
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