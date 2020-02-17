Після самогубства телеведучої: глядачі вимагають закрити популярне реаліті-шоу

Глядачі популярного у Великобританії реаліті-шоу "Острів любові" вимагають від каналу ITV відмовитися від подальших зйомок програми після самогубства ведучої Керолайн Флек.

Так, їхнім аргументом стало те, що це не перша смерть серед учасників телепроєкту. Вони зазначили, що до Флек померли Майк Талассітіс та Софі Грейдон. Про це повідомляє видання Variety.

Керолайн Флек Фото: standard.co.uk

"Відмовтеся від цього шоу зараз же, як ви це зробили з передачею Джеремі Кайла", – написав один глядач.

Софі Грейдон і Майк Талассітіс

До речі, з телешоу "Шоу Джеремі Кайла" пов'язаний подібний інцидент. У травні 2019 року стало відомо про смерть Стіва Даймонда, який наклав на себе руки після участі в передачі. Тоді канал прийняв рішення не тільки відмовитися від трансляції випуску за участю Даймонда, а й закрити телешоу. Однак яка доля чекає на реаліті-шоу "Love Island" поки не відомо.

Стів Даймонд Фото: bbc.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, британська телеведуча Керолайн Флек 15 лютого покінчила життя самогубством у своїй квартирі в Лондоні.

Зазначимо, що в березні суд повинен був винести Флек вирок. Її підозрювали в нанесенні тілесних ушкоджень своєму 27-річному хлопцю. Через події скандалу телеведучу звільнили з телеканалу ITV.

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