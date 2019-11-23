Пішов з проекту? Данилко шокував вчинком на "Х-Факторі"

У суботу, 23 листопада, на шоу "Х-Фактор-10" на телеканалі СТБ відбувся шокуючий інцидент – член журі Андрій Данилко розвернувся і пішов з проекту.

Це сталося в той момент, коли артисту дісталася категорія "Гурти". OBOZREVATEL стежив за розвитком подій (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Настя Каменських, Оля Полякова та Ігор Кондратюк пройшли найважливіше випробування перед прямими ефірами: вони відібрали по три учасники. Це було дуже важко.

Обличчя Данилка спохмурніло, коли прийшов і йому час зайнятися відбором трьох гуртів. Артист довго підбирав слова, спантеличивши музикантів на сцені та колег. У підсумку він сів за суддівський пульт, зібрався з думками і звернувся до учасників проекту, намагаючись стримати сльози.

Данилко розплакався на "Х-Факторі" Кадр з відео

"Хлопці, тільки не ображайтесь. Зараз я начебто не виправдовую надій. Я настільки порожній... І розумію, наскільки це для вас важливо! Тому подумав, що буде чесніше, якщо я, напевно, покину цей проект. Може, з'явиться новий наставник, який вам дійсно допоможе, тому що я розумію, що проблема в мені... Я як подумав про те, що зараз мені доведеться когось вибирати... Ні, я не готовий цього робити... Ви всі – здібні хлопці, і мені здається, що мені найкраще буде покинути цей проект", – сказав він і вийшов зі студії.

Всі були в шоці через вчинок Данилка. Гуртам сказали, що на сьогодні вони вільні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, судді попереджали учасників, що тренувальний табір стане справжнім випробуванням, так як в ювілейний сезон на шоу прийшло дуже багато талановитих музикантів. Перший випуск після кастингів можна переглянути за посиланням.

Під час другого тренувального табору суддям довелося вирішити, хто поїде додому, а хто залишиться. Конкурсантів розділили на два автобуси. Всі подробиці останнього випуску можна переглянути за посиланням.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!