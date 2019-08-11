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Пішов проти Путіна? Відомого репера в Росії зацькували через мітинг у Москві

1.4т Читати матеріал російською

Популярного в Росії репера Оксімірона (Мирона Федорова) зацькували через його участь в мітингу в Москві, який пройшов під гаслом "Повернемо собі право на вибори".

Участь репера в акції викликала обговорення в соціальних мережах. Telegram-канал "Пяр во время чумы" опублікував пост, в якому автор різко висловився про музиканта, супроводивши слова знімком іншої людини.

Пішов проти Путіна? Відомого репера в Росії зацькували через мітинг у Москві
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Пішов проти Путіна? Відомого репера в Росії зацькували через мітинг у Москві

Іншим присутнім зіркам на мітингу теж дісталося.

Зазначимо, що Оксімірон за кілька днів до мітингу закликав своїх фоловерів прийти на акцію протесту.

Сам він з'явився в футболці, на якій було написано написано "Свободу Єгору Жукову".

#freeyegorzhukov

Публікація від Oxxxymiron (@norimyxxxo)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Москва
Тег
мітинг
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Этакий яйцеголовый недоБапченко))) А кто это?
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Raider Raider
Raider Raider
Эта убогая помойная яма зовется рассия , ахахахаха , путин х*йло , и что , что вы лапти можете сделать , ну дымните в коментах ну давай поугрожай мне , нах*й пошли касапы ))))
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