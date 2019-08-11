Пішов проти Путіна? Відомого репера в Росії зацькували через мітинг у Москві

Популярного в Росії репера Оксімірона (Мирона Федорова) зацькували через його участь в мітингу в Москві, який пройшов під гаслом "Повернемо собі право на вибори".
Участь репера в акції викликала обговорення в соціальних мережах. Telegram-канал "Пяр во время чумы" опублікував пост, в якому автор різко висловився про музиканта, супроводивши слова знімком іншої людини.
До питання про лідерів протесту. Це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/gmNOQijPlc- Seiten (@seiten_sky) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/ElVgSOMyvQ- Greg Vartanyan (@GnysBoy) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/jGQhHFUmSd- евжоня ченотскій (@Chenatsky) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон pic.twitter.com/Eqd2ZnKGYA- Прекрасний Балашиха (@_kirishin_) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/7GzCLCayYe- Білоконь (@Katamarinaki) August 10, 2019
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/8j5yPQkTqc- анатолій ноготочкі💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/HFfS58Jua0- анатолій ноготочкі💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/ECquWizglm- Dieter Hellstrom (@Spam_Lsd) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту ... pic.twitter.com/Zm3hGBFqfC- Лепра (@leprasorium) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Це убозтво зветься Оксімірон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA- Партизанські вуса (@ kosmos25551) August 11, 2019
До питання про лідерів протесту. Це убозтво зветься Оксімірон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA- Партизанські вуса (@ kosmos25551) August 11, 2019
до питання про лідерів протесту. ось це убозтво зветься оксімірон. pic.twitter.com/j2ibm6iNuv- че (@ 21jqofa) August 11, 2019
Іншим присутнім зіркам на мітингу теж дісталося.
До питання про лідерів протесту. Ось це убозтва звуться Оксімірон, Артемій Панарін, репер Фейс і Юрій Дудь pic.twitter.com/3GkYWyj7Ea- Я дико перепрошую (@traktor_bang) August 10, 2019
До слова про лідерів протесту. Ось це збіговисько дегенератів зветься "Кровосток". pic.twitter.com/DWem05HL3X- каральний ананас🍍 (@kazdalevsky) August 10, 2019
Зазначимо, що Оксімірон за кілька днів до мітингу закликав своїх фоловерів прийти на акцію протесту.
Проспект Сахарова, 10 серпня, 14:00. Підписуюся під останнім постом @yurydud. Примітки до відео: 1) щодня з'являються нові обвинувачені у справі; зрозуміло, мова йде про повне припинення всієї справи, а не тільки про згадані в відео. 2) дрібна неточність: справа шиється (у всякому разі, поки що) тільки за протестами 27 липня, а не по 27 і 3 серпня. Побачимося завтра.
Сам він з'явився в футболці, на якій було написано написано "Свободу Єгору Жукову".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.
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