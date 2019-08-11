Пішов проти Путіна? Відомого репера в Росії зацькували через мітинг у Москві

Популярного в Росії репера Оксімірона (Мирона Федорова) зацькували через його участь в мітингу в Москві, який пройшов під гаслом "Повернемо собі право на вибори".

Участь репера в акції викликала обговорення в соціальних мережах. Telegram-канал "Пяр во время чумы" опублікував пост, в якому автор різко висловився про музиканта, супроводивши слова знімком іншої людини.

До питання про лідерів протесту. Це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/gmNOQijPlc - Seiten (@seiten_sky) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/ElVgSOMyvQ - Greg Vartanyan (@GnysBoy) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/jGQhHFUmSd - евжоня ченотскій (@Chenatsky) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон pic.twitter.com/Eqd2ZnKGYA - Прекрасний Балашиха (@_kirishin_) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/7GzCLCayYe - Білоконь (@Katamarinaki) August 10, 2019

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/8j5yPQkTqc - анатолій ноготочкі💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/HFfS58Jua0 - анатолій ноготочкі💅 (@A_Kapustin) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтво зветься Оксімірон. pic.twitter.com/ECquWizglm - Dieter Hellstrom (@Spam_Lsd) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту ... pic.twitter.com/Zm3hGBFqfC - Лепра (@leprasorium) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Це убозтво зветься Оксімірон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA - Партизанські вуса (@ kosmos25551) August 11, 2019

До питання про лідерів протесту. Це убозтво зветься Оксімірон pic.twitter.com/JTQbtzzhlA - Партизанські вуса (@ kosmos25551) August 11, 2019

до питання про лідерів протесту. ось це убозтво зветься оксімірон. pic.twitter.com/j2ibm6iNuv - че (@ 21jqofa) August 11, 2019

Іншим присутнім зіркам на мітингу теж дісталося.

До питання про лідерів протесту. Ось це убозтва звуться Оксімірон, Артемій Панарін, репер Фейс і Юрій Дудь pic.twitter.com/3GkYWyj7Ea - Я дико перепрошую (@traktor_bang) August 10, 2019

До слова про лідерів протесту. Ось це збіговисько дегенератів зветься "Кровосток". pic.twitter.com/DWem05HL3X - каральний ананас🍍 (@kazdalevsky) August 10, 2019

Зазначимо, що Оксімірон за кілька днів до мітингу закликав своїх фоловерів прийти на акцію протесту.

Сам він з'явився в футболці, на якій було написано написано "Свободу Єгору Жукову".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції: людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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