Пишнотіла модель стала обличчям українського бренду вишиванок. Фото

Модель XXL-size Мирослава Павлик, яка підтримує бодіпозитивний рух, стала обличчям нової колекції українського бренду вишиванок "Вільні люди".

Як розповіла Укрінформу власниця бренду Юлія Герасименко, блогерку запросили до зйомок, щоб зруйнувати штучно створені стандарти краси (фото дивіться нижче).

"Головні цінності бренду – любов у всьому, адже жінки повинні відчувати себе щасливими у своєму тілі та жити в гармонії із собою та світом. На зйомці Мирослава була відверта та відкрита, вона справді дуже позитивна, насолоджується собою та своїм тілом", – розповіла Герасименко.

Павлик розповіла, що ще п'ять років тому не думала, що при вазі 90 кілограмів буде подобатися собі на фото. Тому модель порадила прийняти своє тіло та насолоджуватися моментами.

"В якийсь момент я зрозуміла, що можу ніколи не схуднути і в мене просто не буде часу на життя, яке триває тут і зараз. Зробити змогла лише одне: прийняти себе такою, якою я є зараз. Відчепіться від свого тіла – і від чужих теж, до речі", – відзначила Павлик.

Бренд вишиванок "Вільні люди" – це майстерня з виготовлення сучасного одягу з використанням традиційної української вишивки та дизайнерських розробок. Метою створення бренду є відродження забутих традицій.

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