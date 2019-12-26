"Пішла остання з могікан": зірки відреагували на смерть легендарної Галини Волчек

Знаменитості відреагували на новину про смерть відомої російської актриси і художньої керівниці театру "Современник" Галини Волчек.

Російський артист Микола Басков на своїй сторінці в Instagram написав, що це непоправна втрата: "Непоправна втрата у світі мистецтва! Пішла з життя Галина Волчек. Співчуваю рідним і близьким".

До реакції приєдналася балерина Анастасія Волочкова: "Пішла з життя геніальна Галина Борисівна Волчек. Немає слів. Така втрата", – написала вона.

Відомий шоумен і чоловік примадонни Алли Пугачової Максим Галкін зазначив, що Волчек була справжньою бабусею для його дітей.

"Померла Галина Борисівна Волчек, пішла невід'ємна частина нашого театру, нашої країни та моєї сім'ї. Вона була Майстром, нашим другом та справжньою бабусею для наших дітей. Співчуття Денису та Каті! Немає слів", – зазначив він.

Директор театру "Ленком" Марк Варшавер заявив, що з життя пішла остання з могікан.

"Немає слів, тому що пішла остання практично з могікан – Волчек Галина Борисівна. Унікальна людина, велика майстриня, чарівна актриса, чудова організаторка театральної справи, справжня художня керівниця... Дуже шкода. Це як удар по голові чимось сильним та потужним. Щойно Марка Анатолійовича Захарова проводили... "Современник" теж осиротів. Так, вік великий, могла б жити, вона була досить сильною людиною, яка любить життя, любить акторів, уміє багато чого робити. Дуже шкода. Трагедія", – сказав він.

Галина Волчек instagram

У свою чергу, російський і радянський актор Олег Басилашвілі про смерть Галини Волчек сказав, що був свідком того, як створювався театр "Современник".

"Її відхід із нашого життя – це велика трагедія для нас для всіх. Я сповнений гіркоти, від нас пішла чудова художниця, чудова актриса, чудова керівниця, прекрасна педагогиня, яка виховала дуже багатьох талановитих акторів у театрі "Современник". Я думаю, місце, що вона звільняє, довго не буде заповнено такою людиною, як вона", – зазначив він у коментарі "360".

Галина Волчек instagram

У свою чергу, актор "Современника", заслужений артист Михайло Жигалов від себе додав: "Це була жінка моєї долі".

Актриса Клара Новікова в коментарі "Лайфу" сказала, що Волчек була дуже веселою і любила анекдоти. "Ми з нею на шопінг їздили, вона дуже це любила! Вона фантастично доглядала за собою, одягалася, незважаючи на свій стан", – зазначила вона.

Галина Волчек 24smi.org

Мер Москви Сергій Собянін: "Не стало Галини Борисівни Волчек. Дуже шкода. Непоправна втрата для нас, для театрального світу. Співчуваю рідним, близьким", – написав він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла в лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це сталося від набряку головного мозку і легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршився.

Чим хворіла останнім часом легендарна актриса, можна прочитати в нашому матеріалі.

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