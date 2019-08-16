Пілот, який врятував літак в РФ, виявився героєм неймовірної любовної історії

Дружина пілота Даміра Юсупова, який був за штурвалом пасажирського літака А-321, що здійснив жорстку аварійну посадку в Підмосков'ї, розповіла про те, як вони познайомилися.

Виявилося, що майбутнє подружжя зустрілося на борту літака, пише Cosmopolitan.

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"Ми летіли з Єкатеринбурга в Краснодар. Опинилися на сусідніх кріслах. Він мені здався дуже хорошою людиною. Політ тривав три години. У мене на руках була дочка, якій на той час було 2,5 роки. В основному спочатку з Даміром спілкувалася вона. Мені дуже сподобалося, як він поводиться з дитиною. Поступово розговорилися, так і познайомилися. Потім він знайшов мене в соцмережах. Ми почали листуватися, зустрічатися. А через півроку вирішили одружитися. Незабаром у нас народився син, якому зараз вже три роки", - розповіла дружина пілота.

Вона додала, що чоловік є чудовим батьком і намагається проводити багато часу з дітьми від першого шлюбу.

"У нього два чудових сина. Просто чудові хлопчики. Нещодавно вони приїжджали до нас в гості", - підсумувала вона.

Як раніше писав OBOZREVATEL, літак, що летів до Криму загорівся і сів серед поля. На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Через 15 хвилин після вильоту повітряне судно було змушене приземлитися.

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