"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом

Примадонна російської естради Алла Пугачова здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Так, журналісти зняли співачку на вокзалі перед її відправленням до Мінська.

Відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram розмітив чоловік Пугачової комік Максим Галкін.

"Як зручно, коли є журналісти, шанувальники і соцмережі. Завжди знаєш, навіть на відстані, куди поїхала дружина, у скільки і як добралася", - підписав ролик Галкін.

"Надута, як індичка. Королева Єлизавета простіше поводиться", "Як же вона співає таким хрипким голосом? Під фонограму?", "Знову бухала в поїзді", "А що під руки тримають пенсіонерку?", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно мережу розбурхала фотографія Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним на вечірці. Фанати помітили, що вона виглядала дуже стильно.

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