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1 листопада • оновлено в 17:35
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"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом

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Примадонна російської естради Алла Пугачова здивувала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Так, журналісти зняли співачку на вокзалі перед її відправленням до Мінська.

Відео на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram розмітив чоловік Пугачової комік Максим Галкін.

"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом
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"Як зручно, коли є журналісти, шанувальники і соцмережі. Завжди знаєш, навіть на відстані, куди поїхала дружина, у скільки і як добралася", - підписав ролик Галкін.
"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом

"Надута, як індичка. Королева Єлизавета простіше поводиться", "Як же вона співає таким хрипким голосом? Під фонограму?", "Знову бухала в поїзді", "А що під руки тримають пенсіонерку?", - пишуть в мережі.

"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом
"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом
"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом
"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом
"Під руки тримають пенсіонерку": Пугачова здивувала фанатів зовнішнім виглядом

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно мережу розбурхала фотографія Пугачової з чоловіком Максимом Галкіним на вечірці. Фанати помітили, що вона виглядала дуже стильно.

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Особа
Алла Пугачова
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