Петросян розповів про скандал на похоронах гумориста Трушкіна: що сталося

Російський гуморист Євген Петросян розповів про скандал на похороні свого колеги, артиста Анатолія Трушкіна.

Так, раніше ЗМІ повідомляли, що під час траурної церемонії невідомий чоловік познайомився з головою ритуальної служби і представився особистим помічником Петросяна. Пізніше з'ясувалося, що чоловік вкрав у нього гаманець з 500 тис. рублів. Сам Петросян зазначив, що це була провокація, пише "Комсомольская правда".

"Не розумію, про що ви говорите. Це якась провокація. Вперше чую про таке. Він міг назватися помічником кого завгодно, розумієте? Я не знаю про це нічого. Було б добре, якщо б ви знайшли фото цієї людини", – заявив 74-річний артист.

Комсомольська правда

На жалобному заході через пандемію були присутніми небагато людей, серед яких – Юрій Лоза, Симон Осіашвілі, Нікас Сафронов з сином Лукою Затравкіним. Затравкін першим і розповів про випадок крадіжки.

"О дев'ятій ранку до храму, де проходило прощання, приїхав директор ритуального агентства. Він поставився до події дуже відповідально, тому що ховали відому людину, і була загроза великого скупчення людей, що небезпечно в "коронавірусні часи". Він приїхав сам, щоб особисто проконтролювати, на джипі "Тойота". Тут до нього підійшов якийсь чоловік, назвався Миколою. Мене, каже, надіслав Євген Петросян. "А навіщо?". "Допомагати, поробити що-небудь, бути корисним". Вони пішли в церковну крамницю, купили свічки, потім цей Миколай допомагав встановлювати труну під час відспівування. Він нікому не здався підозрілим", – поділився Лука.

За словами сина Сафронова, зловмисник спочатку надавав допомогу в організації, а потім, коли всі присутні прощалися з покійним Трушкіну, він обікрав машину директора ритуальної служби – зникла барсетка з великою сумою грошей.

Комсомольська правда

Пропажу помітили швидко, зазначив Затравкін. На місце події прибула поліція, але затримати злочинця по гарячих слідах не вдалося. Відомо, що молодий чоловік був у масці, чаерез що його обличчя практично ніхто не бачив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий російський письменник-сатирик, сценарист і гуморист Анатолій Трушкін помер 10 червня. Йому було 78 років. Раніше у Трушкіна був діагностований коронавірус, який протікав у важкій формі.