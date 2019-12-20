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20 грудня • оновлено в 16:34
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Петросян після звістки про вагітність дружини опинився біля коляски

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Артист Євген Петросян після звістки про можливу вагітність його нової дружини Тетяни Брухуновой виявився біля коляски.

Зображення з'явилося в сторіс в Інстаграм Петросяна 20 грудня.

Петросян після звістки про вагітність дружини опинився біля коляски
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Інформація про те, що Брухунова готується стати матір'ю і народити спадкоємця Петросяну пішла від Комсомольської правди.

Видання повідомило з посиланням на слова друзів коміка, що Брухунова мріє народити Петросяна, у якого від першого шлюбу є доросла дочка, нового спадкоємця.

"На користь цього говорить той факт, що Тетяна підписалася в Інстаграм на безліч акаунтів, де мами діляться порадами щодо виховання маленьких дітей, на блоги з дитячим одягом і навіть на сторінку госпіталю, де народжували багато російські знаменитості", - написало видання 18 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петросян і Брухунова одружилися на початку грудня 2019 року.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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