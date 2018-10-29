Пєсков і Захарова засвітилися на прем'єрі фільму про Кримський міст

У понеділок, 29 жовтня, в концертному залі "Зарядьє" в Москві відбувся прем'єрний показ російського фільму "Кримський міст. Зроблено з любов'ю!".

Про це розповів режисер картини Тигран Кеосаян в інтерв'ю російському виданню RT.

У фільмі йде розповідь історій приїжджих будівельників і жителів Керчі та Тамані, навколо яких розгортається "будівництво століття".

На прем'єрі фільму, зокрема, був присутній прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зі своєю дружиною Тетяною Навкою.

Також не пропустила перший показ фільму й офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яка з'явилася на публіці в дивному кімоно.

У російський прокат картина повинна вийти 1 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, експерт-міжнародник Руслан Осипенко заявив, що Європейський Союз спеціально не протидіяв будівництву Кримського моста. Адже в такому разі їхнє втручання могло б бути одноразовим і закінчитися разом із припиненням будівництва.