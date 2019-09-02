"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

У неділю 1 вересня школярі відзначали початок нового навчального року. Українські і російські зірки вирішили поділитися своїми дитячими фото і показати, як вони виглядали в шкільні роки.

Так, Філіп Кіркоров, Анна Седокова, Аліна Гросу та багато інших артистів показали на своїх сторінках в соціальних мережах старі знімки.

Анна Седокова

Аліна Гросу

Філіп Кіркоров

Любов Успенська

Анна Семенович

Ольга Бузова

Дмитро Маліков

Наташа Корольова

Наталія Іонова

Дмитро Фомін

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися раритетні фотографії російської співачки Алли Пугачової. У 1999 році артистка знялася для журналу Vogue. На фото вона постала в незвичному образі - з прямим волоссям і в плащі.

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