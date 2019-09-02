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2 вересня • оновлено в 11:27
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"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

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У неділю 1 вересня школярі відзначали початок нового навчального року. Українські і російські зірки вирішили поділитися своїми дитячими фото і показати, як вони виглядали в шкільні роки.

Так, Філіп Кіркоров, Анна Седокова, Аліна Гросу та багато інших артистів показали на своїх сторінках в соціальних мережах старі знімки.

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі
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"Сексом тут не пахне!" Брежнєва нарвалася на критику через відверті фото

Анна Седокова

У школі я була потворою. Ізгоєм і самій не найпопулярнішою дівчиною. Однією з тих, хто плаче в туалеті, коли на дискотеці все танцюють парами. Якщо не вірите, то перегорніть наступне фото в каруселі) Зараз дивлюся на фото і розумію, що нічого страшного ж немає, мила дівчинка, але напевно позначилася бідність в якій ми жили, відсутність шмоток, музична школа і народний ансамбль в добавок ну і Мама вчителька через яку мене всі вважали зрадницею, немов я повертаюся додому і Мамі все розповідаю. Через це я ніколи і ні про що мамі не розповідала. Ні про що . Шкільних друзів у мене немає. Як щось не склалося. Мене ніколи не брали ні в які компанії, не брали на тусовки. Я не курила не пила, матом не лаялася і раз у раз зносили бездонних собак в класи. Коли я закінчила школу в випускній сукні, яке сама перешила з маминого старого, я сказала, що більше ніколи не повернуся. Так що вибачте мене. Школу я ненавиділа. А Школа ненавиділа мене. Хороший посади 1 вересня 😂 Але я завжди не вміла брехати і пристосовуватися і зараз вже пізно починати) Як би не було складно зараз, йти в нову школу або просто в неї повертатися, прости пам'ятай! У тебе є одна знайома, яка з самого гидкого каченяти після школи перетворилася в дівчину, якій кожен день говорять на вулицях, що люблять! І не тільки на вулицях)) Ти їм ще покажеш! Я в тебе вірю ❤️

Публікація від ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Аліна Гросу

З Днем знань, мої дорогіе❤️ Це тільки начало🤪🤪🤪 потерпіть ще трохи, далі буде горааааздо складніше !!!)) 🙈 Сил вам і бажання пізнавати цей безмежний світ все життя і ніколи не зупинятися на досягнутому!) На численні прохання, Мої навчальні года🤓😋 • перший раз в перший клас | 2001 р | (в школу "Надія"), • Одне з перших шкільних собраній🤪 (хто знайшов мене?) • Мало хто знає, але я ще трохи займалася гімнастикою | 1998-99г | 😇, • Випускний • Продовження випускного 😊🏅 • Зустріч класу, в річницю після випуску, мої улюблені і найкращі подруги (ліцей Гранд) ❤️ (Дружим ми і зараз, протягом 13-16 років) • естрадно-циркова Академія, закінчувала факультет естрадно-джазового вокалу. • Коли тільки надійшли до ВДІКу | 2010р | 😊 • А це вже випускний :) | 2014 | З Ігорем Миколайовичем Ясуловича (нашим майстром).

Публікація від GROSU (@alina_grosu)

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі
"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі
"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі
"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі
"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі
"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Філіп Кіркоров

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Мій 1-й Клас 2 вересня 1974 (і тоді теж 2 вересня потрапив на понедельнік😂, знову збіг) МАМА❤️ і гладіолуси, які більше меня🤷🏻♂️ А сьогодні, 2019 рік, і Я веду свого сина МАРТІНА @ martinkirkorov в 1-й клас, а свою дочку АЛЛУ-Вікторія @allavictoriyakirkorova у 2-й клас .... неймовірні непередавані відчуття, відчуття і хвилювання .... Дай Бог їм цікавою і насиченою нового життя ..... 🙌

Публікація від Філіп Кіркоров (@fkirkorov)

Любов Успенська

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Анна Семенович

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Ольга Бузова

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Дмитро Маліков

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Наташа Корольова

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Наталія Іонова

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Дмитро Фомін

"Перший раз у перший клас!" Як виглядали російські та українські зірки в школі

Як раніше писав OBOZREVATEL, в мережі з'явилися раритетні фотографії російської співачки Алли Пугачової. У 1999 році артистка знялася для журналу Vogue. На фото вона постала в незвичному образі - з прямим волоссям і в плащі.

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Особи
Філіп Кіркоров Аліна Гросу Анна Сєдокова Любов Успенська Мітя Фомін глюкоза Наташа Корольова Дмитро Маліков Ольга Бузова
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