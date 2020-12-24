Перша леді України Олена Зеленська зізналася у "таємному захопленні"
Перша леді України Олена Зеленська розповіла про свої таємні задоволення. Так, за словами дружини президента Володимира Зеленська, її день не почнеться, поки вона не вип'є дві чашки кави.
Такими подробицями Олена поділилася у великому інтерв'ю для "НВ". Перша леді України прикрасила обкладинку нового номера журналу (фото дивіться нижче).
"Що стосується guilty pleasures (таємні маленькі задоволення. – Ред.), то щоранку я випиваю мінімум дві чашки кави до всього. Поки я не випила дві чашки кави, день не починається" – заявила Зеленська.
Нагадаємо, Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського. Відомо, що вона писала тексти жартів та пісень для проєктів: "Вечірній квартал", "Вечірній Київ" та "Жіночий квартал".
Раніше Олена Зеленська розповіла, що, попри брак часу, все ж й далі співпрацює зі студією "Квартал 95", адже вважає її своєю "другою сім'єю".
Дружина президента України Володимира Зеленського також прокоментувала критику свого зовнішнього вигляду в соцмережах. Вона заявила що не намагається подобатися всім.
Нещодавно Зеленську розкритикували за зовнішній вигляд і поведінку в Брюсселі, куди вона їздила до поранених військових.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ показали, як Олена Зеленська на елітній машині їздить Києвом, перевищуючи швидкість.