Перша леді України Олена Зеленська зізналася у "таємному захопленні"

Перша леді України Олена Зеленська розповіла про свої таємні задоволення. Так, за словами дружини президента Володимира Зеленська, її день не почнеться, поки вона не вип'є дві чашки кави.

Такими подробицями Олена поділилася у великому інтерв'ю для "НВ". Перша леді України прикрасила обкладинку нового номера журналу (фото дивіться нижче).

"Що стосується guilty pleasures (таємні маленькі задоволення. – Ред.), то щоранку я випиваю мінімум дві чашки кави до всього. Поки я не випила дві чашки кави, день не починається" – заявила Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська – дружина шостого президента України Володимира Зеленського. Відомо, що вона писала тексти жартів та пісень для проєктів: "Вечірній квартал", "Вечірній Київ" та "Жіночий квартал".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ показали, як Олена Зеленська на елітній машині їздить Києвом, перевищуючи швидкість.