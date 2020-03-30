Перевершила маму: як зараз виглядає 19-річна донька Брежнєвої Соня Кіперман

Донька відомої української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман 30 березня відзначає свій день народження.

Дівчині виповнюється 19 років. Зараз Соня живе і навчається в США, також дочка Брежнєвої успішно будує кар'єру моделі. OBOZREVATEL пропонує побачити, як вона зараз виглядає.

Віра Брежнєва і Соня Кіперман instagram.com/ververa

Соня Кіперман народилася 30 березня 2001 року. Її батько – Віталій Войченко, в незареєстрованому шлюбі з яким Віра Брежнєва прожила кілька років.

У 2006 році співачка вийшла заміж за українського бізнесмена Михайла Кіпермана – він удочерив дівчинку і дав їй своє прізвище.

З дитинства Соня Кіперман мріяла жити і навчатися в Америці, і 2018 року їй вдалося здійснити мрію і переїхати до Каліфорнії. Вона вступила до Ojai Valley School – школи для обдарованих дітей, яка вважається найпрестижнішою на узбережжі Тихого океану.

У 2019 році Соня Кіперман вступила до гуманітарного коледжу Уїттьєр в Лос-Анджелесі, який пропонує студентам близько 30 спеціальностей.

Соня Кіперман не планує ставати співачкою за прикладом своєї мами. Донька Віри Брежнєвої більше захоплена кінематографом і телебаченням, вона встигла знятися в епізодичній ролі молодіжного серіалу "Щоденники вампіра".

Також Соня успішно будує кар'єру моделі (її зріст, як і зріст Віри Брежнєвої, – 172 см).

Соня Кіперман і Віра Брежнєва instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Віра Брежнєва і Соня Кіперман (ліворуч) instagram.com/sonyaxkiperman

Соня Кіперман instagram.com/sonyaxkiperman

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соня Кіперман показала в мережі свого хлопця.

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