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20 листопада • оновлено в 11:47
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"Перестали телефонувати одне одному": Лірник вперше висловився про Молочного і "фашистів"

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Український шоумен і актор Антон Лірник вперше прокоментував скандал, пов'язаний з висловлюванням зірки Comedy Club Андрія Молочного про фашистів у Києві.

Так, в інтерв'ю Vesti.ua Лірник заявив, що раніше вони регулярно зідзвонювалися з колишнім колегою, з яким разом грали у "Дуеті імені Чехова", проте вже давно не спілкувалися.

Антон Лірник і Андрій Молочний

Антон Лірник і Андрій Молочний

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"Я не знаю, де він зараз працює, оскільки дуету імені Чехова давно вже немає. А від коментарів я утримався, бо не люблю, коли цькують людину, яка, на думку суспільства, зробила помилку і написала те, що суперечить думкам більшості. Якщо хтось помиляється, я готовий поговорити з ним особисто і висловити йому свою думку. Але приєднуватися до публічної прочуханки мені не дуже імпонує", каже Лірник.

Антон Лірник та Андрій Молочний

Антон Лірник та Андрій Молочний

Rutube

На запитання, чи не з'явилося у Антона бажання зустрітися з Молочним, шоумен відповів:

"Зараз я цього робити не буду він теж переживе цю ситуацію, впевнений, що для нього вона також болюча. Але коли вщухне шум і все трохи заспокояться, я обов'язково з ним поговорю. Мені цікаво почути його думки з цього приводу".

Антон Лірник та Андрій Молочний

Антон Лірник та Андрій Молочний

Rutube

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український комік і телеведучий Сергій Притула відреагував на скандал із колишнім учасником шоу "Файна Юкрайна" Андрієм Молочним.

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Автор
Анна Міхно Анна Міхно
Особи
Андрій Молочний Антон Лірник
Місце
Україна
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Скирда Женя
Скирда Женя
Как все же с ним встретишься плюнь ему и от меня в рожу!!!
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