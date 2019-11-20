"Перестали телефонувати одне одному": Лірник вперше висловився про Молочного і "фашистів"

Український шоумен і актор Антон Лірник вперше прокоментував скандал, пов'язаний з висловлюванням зірки Comedy Club Андрія Молочного про фашистів у Києві.

Так, в інтерв'ю Vesti.ua Лірник заявив, що раніше вони регулярно зідзвонювалися з колишнім колегою, з яким разом грали у "Дуеті імені Чехова", проте вже давно не спілкувалися.

Антон Лірник і Андрій Молочний 24 ЗМІ

"Я не знаю, де він зараз працює, оскільки дуету імені Чехова давно вже немає. А від коментарів я утримався, бо не люблю, коли цькують людину, яка, на думку суспільства, зробила помилку і написала те, що суперечить думкам більшості. Якщо хтось помиляється, я готовий поговорити з ним особисто і висловити йому свою думку. Але приєднуватися до публічної прочуханки мені не дуже імпонує", – каже Лірник.

Антон Лірник та Андрій Молочний Rutube

На запитання, чи не з'явилося у Антона бажання зустрітися з Молочним, шоумен відповів:

"Зараз я цього робити не буду – він теж переживе цю ситуацію, впевнений, що для нього вона також болюча. Але коли вщухне шум і все трохи заспокояться, я обов'язково з ним поговорю. Мені цікаво почути його думки з цього приводу".

Антон Лірник та Андрій Молочний Rutube

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український комік і телеведучий Сергій Притула відреагував на скандал із колишнім учасником шоу "Файна Юкрайна" Андрієм Молочним.

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