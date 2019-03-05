Переплюнула Цукерберга: названа наймолодша мільярдерка світу

Американська модель, учасниця телешоу "Сімейство Кардаш'ян", засновниця власного косметичного бренду Kylie Cosmetics Кайлі Дженнер стала наймолодшою у світі мільярдеркою, яка заробила статок самостійно.

За даними Forbes, красуня ніяк не очікувала, що отримає таке звання. Вона зізналася, що таку популярність її продукція отримала за рахунок соціальних мереж.

"Я цього не очікувала. Не передбачала. Але дуже приємно відчувати [визнання]. Це чудове досягнення. Це сила соціальних мереж", – сказала вона.

Кайлі відкрила власний бренд косметики в 2016 році. На сьогодні вона заробила мільярд доларів, випередивши творця соцмережі Facebook Марка Цукерберга, який отримав свій перший мільярд у 23 роки.

Протягом останніх трьох років продукція Kylie Cosmetics продавалися тільки онлайн і в деяких магазинах, поки компанія не підписала контракт із роздрібною мережею краси Ulta. Так, матова рідка помада і відповідний олівець для губ з'явилися на полицях понад 1000 магазинів.

Дженнер особисто приходила в один із них у Х'юстоні, щоб привітати клієнтів, підписати автографи на наборах. І за декілька тижнів продажі різко пішли вгору. Кайлі заробила на продукції 54,5 млн доларів. Виручка виросла на 9% частково завдяки розширенню Ulta в минулому році і становила приблизно 360 мільйонів доларів.

За оцінками Forbes, завдяки такому зростанню компанія Дженнер коштує не менше 900 мільйонів доларів. Якщо додати до цього готівкові гроші, які дівчина отримала з прибутку за бізнес, то вона стає мільярдером, котрий отримав такий статок у 21 рік – а це найбільш юний вік у подібному досягненні за всю історію.

Кайлі Дженнер forbes

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році Кайлі потрапила в список Forbes, як наймолодша self-made підприємниця і прикрасила обкладинку серпневого номера журналу.

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