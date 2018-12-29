Переможниця ''Танців з зірками'' похвалилася шикарним відпочинком: скільки це коштує

Переможниця "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вирушила на Мальдіви. Знімки з відпустки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

OBOZREVATEL з'ясував, скільки може коштувати відпочинок на такому розкішному курорті.

Так, судячи з геолокації, Ілона знаходиться в місті Мале — це столиця Мальдів. Згідно з цінами, вказаними на сайті бронювання квитків на літак Аviasales — переліт танцівниці в дві сторони міг обійтися приблизно в 36 тисяч гривень.

Фото: ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова Фото: ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова Фото: ilonagvozdeva

Також Ілона вказала, що відпочиває в розкішному курортному готелі Huvafen Fushi. На сайті бронювання готелів Booking зазначено, що якщо бронювати номер на 5 днів, то сума для двох відпочиваючих становитиме 311 тисяч гривень. При цьому сніданок і вечеря включений в цю вартість. Але, за інші розваги доведеться доплачувати.

Ілона Гвоздьова Фото: ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова Фото: ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова Фото: ilonagvozdeva

Зазначимо, що Гвоздьова вирушила у відпустку в один з топових готелів в місті Мале. Він розташований в 30 хвилинах їзди на швидкісному катері від міжнародного аеропорту імені Ібрагіма Насира.

Ілона Гвоздьова Фото: ilonagvozdeva

Ілона Гвоздьова Фото: ilonagvozdeva

Готель Huvafen Fushi Фото: ilonagvozdeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала розкішний подарунок від чоловіка на честь тріумфу на проекті. Чоловік презентував їй біле авто, перев'язане святковим бантом.