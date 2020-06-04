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4 червня • оновлено в 19:26
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Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підігріла чутки про відносини з Максом Михайлюком

2.7т
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Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова показала нові знімки, які спантеличили її шанувальників. Так, на фото на її безіменному пальці красувалася обручка.

Знімок Ульянова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підігріла чутки про відносини з Максом Михайлюком: в чому справа
Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підігріла чутки про відносини з Максом Михайлюком: в чому справа

"Що за кільце на пальці?", "Кільце на пальці. Значить, все ще може будете разом", "Ви з кільцем? Статус "холостячка" не активний?", "Даша помирись з Максом, прости йому і переступи через ту зрадницю","А каблучку просто так не носять таку", - коментують фото в мережі.

Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підігріла чутки про відносини з Максом Михайлюком: в чому справа
Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підігріла чутки про відносини з Максом Михайлюком: в чому справа
Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова підігріла чутки про відносини з Максом Михайлюком: в чому справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, після закінчення романтичного реаліті "Холостяк-10" з'ясувалося, що головний герой Макс Михайлюк зайнявся сексом з однією з учасниць на проекті, і розповів про це своїй обраниці Даші Ульяновій.

Пізніше було оприлюднене скандальне листування учасниць, яке підтверджувало цей факт.

Раніше OBOZREVATEL також публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Автор
Марія Дідик
Місце
Україна
Тег
Холостяк-10
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