Переможниця романтичного реаліті "Холостяк 10" на каналі СТБ 23-річна Даша Ульянова розповіла, що завела нові стосунки після розставання із героєм проєкту Максом Михайлюком.

Дівчина зізналася, що наразі в неї роман із чоловіком, який старший за неї на 20 років. Про це йшлося в інтерв'ю Ульянової ведучій Ганні Олицькій на YouTube (відео дивіться в кінці сторінки).

"Після проєкту від чоловіків уваги було набагато більше. Колишні дзвонили, звичайно ж, це все ми проходили. З'явилися ще й нові кавалери. Квіточки були, був же роман, він і зараз навіть є, з новим чоловіком. Ми познайомилися в компанії, якось у нас усе зав'язалося", – зізналася Ульянова.

Переможниця "Холостяк 10" закрутила роман зі старшим на 20 років чоловіком Inpstagram Даші Ульянової

За словами Даші, новий чоловік на 20 років старший за неї: кавалеру гімнастки 43 роки. Він розлучений, а щодо існування в нього дітей Даша сумнівається. Стосунки тривають місяць.

"Начебто немає дітей. Мені кайфово в цьому почутті. Я хотіла хорошого ставлення до себе – я його отримую", – вказала вона.

Ульянова зізналася, її коханому подобається усвідомлювати, що він зустрічається з переможницею телешоу. Даша також зазначила, що чоловік досить забезпечений, однак вона не намагається використовувати його в корисливих цілях, просто він за власною ініціативою купив їй сумку елітного бренду Balenciaga.

Переможниця "Холостяк 10" закрутила роман зі старшим на 20 років чоловіком Inpstagram Даші Ульянової

"Я ним не кручу. Якщо мені щось потрібно, я кажу: "Мені потрібно ось це", – сказала Даша.

Також Даша Ульянова підсумувала, що не відчуває різниці у віці зі своїм чоловіком і готова до створення сім'ї з ним.

"Я не відчуваю різниці ніякої. Я йому завжди кажу: "Я так кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якоїсь там ментальної різниці, фінансової, вікової". Ми на рівних. Регочемо постійно, шлях до мого серця лежить через жарти", – зазначила Даша.

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.