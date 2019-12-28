Сирота, яка підкорила Кароль: що відомо про переможницю "Х-Фактора"

Переможниця 10 сезону шоу "Х-Фактор" на телеканалі СТБ, 17-річна Еліна Іващенко ще до участі в проєкті встигла отримати визнання, як вокалістка.

Її таланти помітили на "Голос. Діти" і на "Чорноморських Іграх". OBOZREVATEL пропонує дізнатися читачам, що відомо про Іващенко (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Переможниця "Х-Фактор-10" Еліна Іващенко instagram / xfactorstb

Три роки тому Еліна з Броварів (Київ) упевнено перемогла у третьому сезоні дитячого "Голосу". На сліпих прослуховуваннях дівчина виконала пісню "За лісами горами" і потрапила до команди Тіни Кароль, підкоривши зіркову наставницю.

Еліна Іващенко – "Голос. Діти" СТБ

Іващенко прийшла на проєкт, щоб втілити в життя мрію мами, яка померла, коли дівчинці було лише два роки. Виховували Еліну дідусь і бабуся. Вона говорила, що потужний голос дістався від мами.

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В інтерв'ю "КП в Україні" Іващенко зізнавалася, що після перемоги в шоу "Голос. Діти" зіткнулася із заздрістю однолітків.

Еліна Іващенко і Тіна Кароль СТБ

"Деякі мені заздрили, намагалися знизити мою самооцінку, говорили, що у мене нічого не вийде. Я довго вчилася боротися з цим. Я плакала вдома, мені було зле. Але років у 16 зрозуміла: якщо я хочу пов'язати своє життя зі сценою, то чому я повинна звертати на це увагу. Це буде протягом усього життя. Потрібно звикати", – стверджувала вона.

Більше того, 17-річна зірка отримала гран-прі конкурсу "Чорноморські Ігри" в Скадовську. Разом із відомим композитором Русланом Квінтою вона написала музику і саундтрек до одного з українських фільмів.

Еліна Іващенко – гран-прі "Чорноморські Ігри" Факти

Вона навчається у коледжі при Інституті музики імені Глієра. Дівчині доводиться поєднувати заняття, роботу і творчість. Як стало відомо, Еліна викладає малюкам вокал у продюсерському центрі Віктора Павлика.

А свій перший гонорар переможниця "Х-Фактора" отримала ще в 11 років. Її запрошували виступити на відкритті дитячого садка та вручили конверт, в якому було кілька сотень гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фіналі вибули Маша Стопник із команди Кондратюка та Антон Вельбой із команди Насті Каменських. Андрій Данилко до передостаннього ефіру вже залишився без підопічних. Всі подробиці суперфіналу можна прочитати в нашому матеріалі.

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