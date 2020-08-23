Багато українських співаків, музикантів і артистів інших напрямків користуються популярністю і є впізнаваними в усьому світі. Такі особи в значній мірі формують сучасну культуру нашої країни і транслюють на світовому рівні.

Шоу-бізнес в даний час є невід'ємною частиною культурного життя будь-якої держави. І якщо в історичному контексті культура України – багатогранна, глибока і має давнє коріння, то шоу-бізнес в нашій країні ще досить молодий і почав формуватися тільки в період незалежності України.

Зокрема, на процес його формування вплинули молоді артисти, які в різні відрізки часу допомагали видозмінюватися українській музиці і виховувати музичний смак у українців. OBOZREVATEL розповідає про зірок, які вплинули на шоу-бізнес в незалежній Україні, а також допомагали представляти нашу культуру в усьому світі.

Руслана Лижичко: перша гучна перемога України на конкурсі Євробачення

Руслана на Євробаченні DW

Українська співачка Руслана Лижичко стала однією з перших українських зірок, які голосно заявили про себе на міжнародній арені. Артистка отримала гучну перемогу на масштабному конкурсі Євробачення в 2004 році, показавши на сцені не тільки професійний номер, а й українську культуру і колорит. Руслана з "Дикими танцями" стала першою українкою, яка здобула перемогу на Євробаченні, а також довгий час була однією з найбільш обговорюваних українських зірок в Європі.

Руслана здобула перемогу на Євробаченні в 2004 році DW

Після свого фурору на міжнародній сцені, Руслана отримала безліч нагород і в Україні, а також вплинула на сучасну естраду. Так, завдяки прикладу артистки, багато початківці виконавці наочно побачили – сміливі експерименти часто дають свої плоди і дозволяють заявити про себе голосніше.

Руслана Лижичко вікіпедія

Крім музики, Руслана Лижичко також випробувала на собі роль народного депутата і громадського діяча, зараз артистка активно бореться за застосування екологічно чистих джерел енергії в Україні. Також Лижичко має чітку громадянську позицію – вона підтримувала протестувальників на Майдані під час Помаранчевої революції і Революції Переваги, а також надає підтримку українським солдатам на Донбасі.

Кузьма Скрябін: голос українського андеграунду

Андрій Кузьменко, лідер групи "Скрябін" одним з перших в незалежній Україні почав робити музику в жанрах сінті-поп та альтернативної електроніки. Іноді тексти його пісень були вельми провокативними, що також було незвичайним для українського слухача.

Кузьма Скрябін 24СМІ

Кузьма був експериментатором не тільки в музиці, вона також випробував на собі ролі ведучого і продюсера першого в Україні талант-шоу "Шанс" і письменника. З роками музика групи "Скрябін", лідером якої був Кузьма, дещо видозмінилася – від часом нехитрих комбінацій вони переходили до серйозних треків з глибокими, ліричними або соціальними текстами.

Кузьма Скрябін вважався одним з основних лідерів думок для українців. Музикант неодноразово негативно висловлювався про політиків, про ситуацію в Україні. Він активно підтримував і допомагав воїнам на Донбасі.

Святослав Вакарчук і Кузьма Скрябін ТСН

Кузьма Скрябін загинув 5 років тому в автокатастрофі – 2 лютого 2015 року Андрій Кузьменко розбився, коли повертався з концерту в Кривому Розі.

Святослав Вакарчук і гурт "Океан Ельзи"

Значний вплив на розвиток українського шоубізу надав також і нині знаменитий музикант Святослав Вакарчук разом зі своєю групою "Океан Ельзи". Починаючи з ліричних пісень в легкій рок-обробці колектив перейшов до гостро-соціальних композицій. За 26 років свого існування "Океан Ельзи" став найбільш комерційно успішним, і одним із найбільш упізнаваних рок-колективів в історії незалежної України.

Святослав Вакарчук кореспондент

Більш того, публіка і критики неодноразово визнавали "Океан Ельзи" кращою рок-групою і кращою концертною групою на пострадянському просторі і в Східній Європі.

За свою кар'єру Вакарчук разом з колективом зумів підкорити не тільки сцену в Україні, а й став відомим далеко за межами країни. При цьому музикант ніколи не був байдужим до того, що відбувається на його батьківщині і брав активну участь у політичному житті України. Зокрема, був депутатом Верховної Ради 6 і 9 скликань (2007-2008 і 2019-2020 роки), керував політичною партією "Голос".

Святослав Вакарчук в молодості 24CМІ

Протягом багатьох років Вакарчук вважається лідером думок, а його висловлювання часто розбирають на цитати.

Джамала: кримчанка, двічі підкорила всю Європу

Українська співачка кримського походження Джамала стала першою українкою, яка здобула перемогу на музичному конкурсі "Нова хвиля" (2008 рік). Тоді артистка з першого виступу підкорила зіркове журі незвичайним вокалом і унікальною манерою виконання.

Джамала після перемоги на Євробаченні (2016 рік) ВВС

Після "Нової хвилі" Джамала стала популярною в Україні і за її межами, як поп-співачка. Через 8 років співачка голосно заявила про себе на всю Європу: вона здобула блискучу перемогу на пісенному конкурсі Євробачення в Стокгольмі з піснею "1944", присвяченій трагедії депортації кримськотатарського народу з півострова.

Джамала на конкурсі "Нова хвиля" LIVEstory

Співачка дотримується активної громадянської позиції: вона засуджує анексію Криму, агресію Росії на Донбасі і підтримувала Революцію Гідності в Україні. Також Джамала є постійним членом журі українського Національного відбору на Євробачення.

Ірина Білик: перша українська Мадонна

Ірина Білик – одна з найбільш відомих поп-співачок періоду незалежної України. Її часто називають "українською Мадонною" через безліч хітів з 90-х років, імідж, який співачка часто кардинально змінювала, і великий вплив на український шоу-бізнес.

Ірина Білик на початку кар'єри сьогодні

На початку 90-х музика Ірини Білик звучала практично на всіх радіостанціях країни, а також була безперечним лідером першого в Україні музичного хіт-параду "Територія А". Її композиції "Самотня", "Парами", "Човен", "Ти мій" та інші досі вважаються одними з найпопулярніших поп-хітів в Україні за останні 25 років.

Ірина Білик LIGA.net

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