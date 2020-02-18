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18 лютого • оновлено в 07:28
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"П'є без зупину": учасниця "Від пацанки до панянки" загриміла до лікарні через алкоголізм

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Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Карина Завиша замість Школи леді відправилася до реабілітаційного центру, де буде лікуватися від алкоголізму.

Як повідомляє прес-служба Нового каналу, 24-річна дівчина п'є з ранку до пізньої ночі майже без зупину, і під дією алкоголю веде себе неадекватно.

Карина Завиша

Карина Завиша

прес-служба Нового каналу

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Зазначається, що за допомогою алкоголю Карина заглушає біль.

"Мати дівчини померла від наркотиків, коли тій було всього 9 місяців. Тому Карина росла в притулку, де над нею постійно знущалися інші діти і вихователі", – йдеться в повідомленні.

Карина Завиша

Карина Завиша

прес-служба Нового каналу

"Я вбиваю алкоголем своє життя. Потрапляю до поліції за хуліганство. Але мені не хочеться так жити. Якби батьки були живі, якби виховали... все було б по-іншому", – зізнається сама учасниця.

За змінами дівчина прийшла на реаліті Нового каналу. Але весь перший день провела в п'яному угарі, навіть загубила своє взуття. А в ті хвилини, коли приходила до тями, лізла в бійки. Кілька разів "пацанці" викликали "швидку".

Карина Завиша

Карина Завиша

прес-служба Нового каналу

Тому викладачі прийняли рішення відправити дівчину не в Школу леді, а до реабілітаційного центру.

"Ми відкриємо вам двері Школи, але не цього року. Спочатку вам потрібно пройти реабілітацію і вилікуватися від алкогольної залежності. Наша школа знайшла центр, який готовий вас прийняти. Будьте сильною, і ми чекаємо вас наступного року", – звернулася до дівчини директор Тетяна Мокріді.

Карина Завиша

Карина Завиша

прес-служба Нового каналу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про зірок, які знищили свою кар'єру промінявши її на алкоголь і наркотики.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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