"П'є без зупину": учасниця "Від пацанки до панянки" загриміла до лікарні через алкоголізм

Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" Карина Завиша замість Школи леді відправилася до реабілітаційного центру, де буде лікуватися від алкоголізму.

Як повідомляє прес-служба Нового каналу, 24-річна дівчина п'є з ранку до пізньої ночі майже без зупину, і під дією алкоголю веде себе неадекватно.

Карина Завиша прес-служба Нового каналу

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Зазначається, що за допомогою алкоголю Карина заглушає біль.

"Мати дівчини померла від наркотиків, коли тій було всього 9 місяців. Тому Карина росла в притулку, де над нею постійно знущалися інші діти і вихователі", – йдеться в повідомленні.

Карина Завиша прес-служба Нового каналу

"Я вбиваю алкоголем своє життя. Потрапляю до поліції за хуліганство. Але мені не хочеться так жити. Якби батьки були живі, якби виховали... все було б по-іншому", – зізнається сама учасниця.

За змінами дівчина прийшла на реаліті Нового каналу. Але весь перший день провела в п'яному угарі, навіть загубила своє взуття. А в ті хвилини, коли приходила до тями, лізла в бійки. Кілька разів "пацанці" викликали "швидку".

Карина Завиша прес-служба Нового каналу

Тому викладачі прийняли рішення відправити дівчину не в Школу леді, а до реабілітаційного центру.

"Ми відкриємо вам двері Школи, але не цього року. Спочатку вам потрібно пройти реабілітацію і вилікуватися від алкогольної залежності. Наша школа знайшла центр, який готовий вас прийняти. Будьте сильною, і ми чекаємо вас наступного року", – звернулася до дівчини директор Тетяна Мокріді.

Карина Завиша прес-служба Нового каналу

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