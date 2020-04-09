Російський комік, актор і резидент Comedy Club Павло Воля звернувся до всіх батьків, які на карантині залишилися зі своїми дітьми вдома.

Відео з монологом комік опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Павло Воля versiya.info

"Ну що, підо*риніли? Це не карантин, а карадлявсіхбатьківтин. Дітям потрібна вся наша увага й вони вимагають її. Вже немає цих відмазок: "У мене важливі справи", "Я поїхав на роботу". І ось, знаєте, зараз батьки, які зазвичай: "Ми своїх дітей не караємо". Ага, посиділи тиждень вдома, і на п'ятий день вже вломили йому як слід, напевно. Так, важкувато, друзі, виявляється з дітьми вдома. Знаєте, хто зараз кайфує більше всіх? Вчителі. Вони лежать у ванній з келихом просекко і думають: "Оце кайф", – каже Воля.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина російського коміка і резидента Comedy Club Павла Волі Ляйсан Утяшева шокувала зовнішнім виглядом на новій фотографії.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.