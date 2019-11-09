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10 листопада • оновлено в 01:21
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Сам викликав "швидку": в Росії раптово помер легенда клубів 2000-х

3.8т Читати матеріал російською

У російській столиці Москві помер Павло Пічугін, відомий як клубний промоутер "Паша Фейсконтроль".

Його називають "легендою клубної Москви 2000-х років". Причиною смерті 38-річного чоловіка називають зупинку серця, передає КП.

Попередньо, росіянин відчув себе погано і сам викликав "швидку", але коли медики прибули в його квартиру на сході міста, Пічугін був уже присмерті.

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Павло Пічугін

Павло Пічугін

Life.ru

Лікарі намагалися його реанімувати, але це їм не вдалося. Смерть зафіксували близько 11:00 ранку.

За фахом Пічугін був стоматологом, він закінчив Московський медико-стоматологічний університет. Популярність здобув як людина, яка стояла на фейс-контролі в дорогих нічних клубах Москви в кінці 1990-х і 2000-х роках. Саме він визначав, кого пускати на вечірки в клуби, а кого ні.

Павло Пічугін

Павло Пічугін

Telegram One

Відомі історії, як фейсконтроль чоловіка не проходили знамениті артисти й відомі персонажі світського життя.

Він працював, зокрема, в клубах "Титанік", Byblos, "Піраміда", "Шамбала" і "Дягільов". Пічугіну присвячена одна з пісень групи ""Дискотека Авария" (кліп пропонуємо подивитися нижче).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ згадали, хто із зірок колись популярного фільму "Бумер" помер.

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Росія Москва
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шоу-бизнес Новини Росії смерть видео
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Новость ниже плинтуса!
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