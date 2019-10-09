Паралізована і не може пересуватися: з'ясувалися нові деталі про лікування Заворотнюк

Після виписки з приватної лікарні російська актриса Анастасія Заворотнюк продовжила лікування в реабілітаційній клініці, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів.
Через захворювання у зірки розвинувся парез правої частини тіла, паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися, повідомляє Telegram-канал Mash.
Анастасія Заворотнюк
Фото: radiosputnik.ria.ru
Зазначається, що для відновлення їй проводять заняття в залі ерготерапії і влаштовують спеціальні водні процедури. Поруч з установою цілодобово чергує карета швидкої. Також біля Анастасії постійно знаходяться її рідні.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні.
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