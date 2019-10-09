Паралізована і не може пересуватися: з'ясувалися нові деталі про лікування Заворотнюк

Після виписки з приватної лікарні російська актриса Анастасія Заворотнюк продовжила лікування в реабілітаційній клініці, де відновлюють тяжкохворих пацієнтів.

Через захворювання у зірки розвинувся парез правої частини тіла, паралізована права рука. Зараз Заворотнюк не може самостійно пересуватися, повідомляє Telegram-канал Mash.

Анастасія Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

Зазначається, що для відновлення їй проводять заняття в залі ерготерапії і влаштовують спеціальні водні процедури. Поруч з установою цілодобово чергує карета швидкої. Також біля Анастасії постійно знаходяться її рідні.

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