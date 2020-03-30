Жителі Криму дійсно хотіли в Росію, але зараз вони зрозуміли, що не все так добре, як їм обіцяли.

Про це в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив скандальний російський актор Олексій Панін. Він відзначив, що вважає Крим не українським чи російським, а "своїм".

РИА Новости

"Я приїжджаю не в анексований Крим, і не в український, і не в російський. Я приїжджаю в свій улюблений Крим, в якому я з 18 років живу", – зазначив актор.

За його словами, коли кримчани жили за президентів України Віктора Ющенка, Віктора Януковича, вони дійсно вважали себе росіянами і хотіли в Росію.

"А зараз вони отримали – і зрозуміли, що не все, бл ... дь, так за ... бись", – зазначив Панін.

Актор також відповів на запитання про те, чи соромно йому за слова "Крим наш!": "Я в той час бачив ставлення кримчан до Росії. І говорив про це не тому, що я такий шалений дебіл. Мені кримчани розповідали, що" так , ми хочемо в Росію, так, ми хочемо туди ". соромно, звичайно. соромно нема за Крим – соромно за нашого президента, напевно. соромно за нашу владу. за це соромно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Панін прокоментував фото, на якому він відпочиває на яхті з голими дівчатами.

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