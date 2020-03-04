Панін гнівно висловився про переїзд з Росії

Скандальний російський актор Олексій Панін, який жорстко висловився про Крим, заявив про намір виїхати з Росії. Так, він планує перебратися до Іспанії.

Про це актор розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Скріншот з відео

"Я давно не асоціюю себе з країною під назвою Росія. У мене померла тітка і ми продаємо квартиру і переїжджаємо в місто Торревьєха. І щоб ноги моєї в цій країні не було. Нехай вони всі здохнуть там! Зараз я зайве бовкнув... Люди-то не винні", - сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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