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4 березня • оновлено в 17:03
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Панін гнівно висловився про переїзд з Росії

3.8т
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Скандальний російський актор Олексій Панін, який жорстко висловився про Крим, заявив про намір виїхати з Росії. Так, він планує перебратися до Іспанії.

Про це актор розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Нехай вони всі здохнуть!" Панін гнівно висловився про переїзд з Росії

Скріншот з відео

"Я давно не асоціюю себе з країною під назвою Росія. У мене померла тітка і ми продаємо квартиру і переїжджаємо в місто Торревьєха. І щоб ноги моєї в цій країні не було. Нехай вони всі здохнуть там! Зараз я зайве бовкнув... Люди-то не винні", - сказав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особи
Олексій Панін Дмитро Гордон
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hunt andres
hunt andres
О! Это самый достойный персонаж для новостной ленты обоза)))
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сибирский ватник
сибирский ватник
Что то Панина сегодня на обозе много.У к ро пы,забирайте его себе,у вас там уже целый взвод можно из эмигрантов сделать и в АТО их,ато ведь ни один из них ничего материального на Украине не произвел,на халяву за счет вас живут.
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4
0
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
сибирский ватник, это творческий человек,ему душно в рассеи.нет полета.
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0
1
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Потеряли такого артиста,любимчика Путина,он так любил собак,это потеря для российского бомонда.
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0
3
hunt andres
hunt andres
Андрияшин Виктор, Любимчиком Путина это недоразумение сделал обоз. С него и спрашивай.
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2
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