Палець з ноги став порятунком: у США провели унікальну операцію

Хірурги пришили американцю з Мічигану новий великий палець на руці після страшної травми.

За даними The Daily Mail, Ейден Адкінс із Карсон-Сіті випадково відпиляв собі важливу частину руки, коли робив із дерева у власному гаражі іграшку для своєї дівчини.

Хлопця терміново госпіталізували, а лікарі сказали, що у нього є лише чотири години, щоб знову прикріпити великий палець. Проте його так і не змогли знайти, тому хірургам довелося імпровізувати.

Ейден Адкінс відпиляв палець на руці dailymail

Адкінс після роздумів вирішив, що великий палець на руці йому все ж необхідний для роботи, тому вирішив позбутися пальця на нозі. Таким чином, хлопець знову став володарем "п'ятірні".

Ейден Адкінс – нога dailymail

"Нарешті у мене знову є великий палець! Лікарям подобається, як він виглядає", – зізнався він після операції.

Медики зізналися, що рука функціонувала добре. Новий палець з ноги згинався і вигинався.

Ейден Адкінс – великий палець на руці з ноги dailymail

Ейден Адкінс – рука після операції dailymail

Ейден Адкінс пришив палець з ноги на руку dailymail

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно хірурги у Львові відновили вухо дев'ятирічній дівчинці з вродженою вадою – мікротією. Для створення вушної раковини медики міської клінічної лікарні використовували хрящ з реберної дуги.

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