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Отруїли навмисно? Син Алібасова зробив тривожну заяву

13.7тЧитати матеріал російською

Син відомого російського продюсера і музиканта Барі Алібасова не виключає можливість навмисного отруєння батька.

Так, Барі Алібасов-молодший пояснив, що у них "на студії постійно прохідний двір", і хтось може бути причетний до цього сумного інциденту. Про це повідомило видання Дни.ру, посилаючись на агентство міських новин "Москва".

Отруїли навмисно? Син Алібасова зробив тривожну заяву

Барі Алібасов

Фото: liganews.net

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"У нас на студії постійно прохідний двір, замовляється величезна кількість артистів. І якщо тата не отруїли, треба, щоб він цю версію зняв сам", сказав син шоумена.

Отруїли навмисно? Син Алібасова зробив тривожну заяву

Барі Алібасов і його син

Фото: Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
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