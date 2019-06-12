Отруїли навмисно? Син Алібасова зробив тривожну заяву

Син відомого російського продюсера і музиканта Барі Алібасова не виключає можливість навмисного отруєння батька.

Так, Барі Алібасов-молодший пояснив, що у них "на студії постійно прохідний двір", і хтось може бути причетний до цього сумного інциденту. Про це повідомило видання Дни.ру, посилаючись на агентство міських новин "Москва".

Барі Алібасов Фото: liganews.net

"У нас на студії постійно прохідний двір, замовляється величезна кількість артистів. І якщо тата не отруїли, треба, щоб він цю версію зняв сам", — сказав син шоумена.

Барі Алібасов і його син Фото: Lshot

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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