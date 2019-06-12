Отруїли навмисно? Син Алібасова зробив тривожну заяву

Син відомого російського продюсера і музиканта Барі Алібасова не виключає можливість навмисного отруєння батька.
Так, Барі Алібасов-молодший пояснив, що у них "на студії постійно прохідний двір", і хтось може бути причетний до цього сумного інциденту. Про це повідомило видання Дни.ру, посилаючись на агентство міських новин "Москва".
Барі Алібасов
Фото: liganews.net
"У нас на студії постійно прохідний двір, замовляється величезна кількість артистів. І якщо тата не отруїли, треба, щоб він цю версію зняв сам", — сказав син шоумена.
Барі Алібасов і його син
Фото: Lshot
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У вівторок, 4 червня, російський продюсер Барі Алібасов отруївся засобом для чищення труб. Його у важкому стані екстрено госпіталізували в Москві.
Через четвертий ступінь опіку шлунка музикант потребує тривалого лікування.
У ЗМІ 5 червня з'явилася інформація, що Алібасов помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше її спростували.
Музикант потребує операції на шлунку, але поки хірургічне втручання неможливе.
Стало відомо, що госпіталізований Алібасов переписав заповіт.
Пізніше з'явилася інформація, що у Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча.
Алібасов-молодший розповів, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
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