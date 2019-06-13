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Отруєного Алібасова обдурили на круглу суму

5.9тЧитати матеріал російською

Шахраї обдурили сім'ю отруєного засобом "Кріт" російського продюсера Барі Алібасова на 800 тисяч рублів, підсунувши чужого кота.

11 червня "Лайф" повідомляв, що улюбленець Чуча зник із квартири під час прес-конференції, через що син Барі Алібасов-молодший пообіцяв винагороду тому, хто знайде його (щоб подивитися відео з котиком, проскрольте до кінця сторінки).

"Винагорода в розмірі 800 тисяч рублів або виступ гурту "На-На" на святі гарантую", – говорив він.

Алібасов із котиком

Алібасов із котиком

Instagram @alibasov_nana

І вже 13 червня, за даними Telegram-каналу Mash, кіт знайшовся. Однак, це був "двійник" тієї ж породи, а шахраї просто нажилися на чужому нещасті.

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"Син Алібасова оголосив про 800 тисяч премії. Цим і скористався аферист, який приніс іншого кота тієї самої породи. Його у незнайомця прийняла помічниця Алібасова, яка особливо розбиратися не стала: той був лисий, цей теж лисий. Віддала за тварину гроші і відпустила шахрая з миром. Тепер не тільки у Цапка є двійник", – йдеться в повідомленні.

Чуча

Чуча

Instagram @alibasov_nana

У той же час подруга Алібасова Олена Леніна впевнена, що ситуація з котом – підступи близького оточення продюсера.

"Готова сперечатися, що кіт живе собі спокійно в особистого асистента й беззмінного заступника з усіх питань Барі Карімовича Сергія Моцаря, і чекає свого господаря. А Сергій із делікатності та за службовим обов'язком нічого не коментує, селфі з лікарень не робить і не піариться на хворобі боса. Загалом, вийде Барі з лікарні та всім все популярно роз'яснить. По матері. По голові. Або по д*пі", – висловила вона думку.

Алібасов обожнював Чучу

Алібасов обожнював Чучу

Instagram @alibasov_nana

Чуча всюди позував

Чуча всюди позував

Instagram @alibasov_nana

Отруєного Алібасова обдурили на круглу суму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Барі Алібасов
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесскандалиНовини Росіїшахраї
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