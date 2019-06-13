Отруєного Алібасова обдурили на круглу суму

Шахраї обдурили сім'ю отруєного засобом "Кріт" російського продюсера Барі Алібасова на 800 тисяч рублів, підсунувши чужого кота.
11 червня "Лайф" повідомляв, що улюбленець Чуча зник із квартири під час прес-конференції, через що син Барі Алібасов-молодший пообіцяв винагороду тому, хто знайде його (щоб подивитися відео з котиком, проскрольте до кінця сторінки).
"Винагорода в розмірі 800 тисяч рублів або виступ гурту "На-На" на святі гарантую", – говорив він.
Алібасов із котиком
Instagram @alibasov_nana
І вже 13 червня, за даними Telegram-каналу Mash, кіт знайшовся. Однак, це був "двійник" тієї ж породи, а шахраї просто нажилися на чужому нещасті.
"Син Алібасова оголосив про 800 тисяч премії. Цим і скористався аферист, який приніс іншого кота тієї самої породи. Його у незнайомця прийняла помічниця Алібасова, яка особливо розбиратися не стала: той був лисий, цей теж лисий. Віддала за тварину гроші і відпустила шахрая з миром. Тепер не тільки у Цапка є двійник", – йдеться в повідомленні.
Чуча
Instagram @alibasov_nana
У той же час подруга Алібасова Олена Леніна впевнена, що ситуація з котом – підступи близького оточення продюсера.
"Готова сперечатися, що кіт живе собі спокійно в особистого асистента й беззмінного заступника з усіх питань Барі Карімовича Сергія Моцаря, і чекає свого господаря. А Сергій із делікатності та за службовим обов'язком нічого не коментує, селфі з лікарень не робить і не піариться на хворобі боса. Загалом, вийде Барі з лікарні та всім все популярно роз'яснить. По матері. По голові. Або по д*пі", – висловила вона думку.
Алібасов обожнював Чучу
Instagram @alibasov_nana
Чуча всюди позував
Instagram @alibasov_nana
Чучкіна шерсть у мене на голові. . . # группанана # баріалібасов # яінана # воваполітов # славажеребкін # мішаігонін # ленясемідьянов # френдклубнана # соцмережі # москва #moscow # свято # сюрприз # друзі # музика # гумор # нанаюбілей # 2019год # алібасовшукшіна # Чучка # кіт
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Алібасов отруївся "Кротом" 4 червня. Він отримав четвертий ступінь опіку шлунка.
5 червня ЗМІ поширили інформацію, що він помер в інституті імені Скліфосовського у Москві, проте пізніше з'явилося спростування.
Згодом повідомили, що в Алібасова відкрилася внутрішня кровотеча, однак син спростував дані, уточнивши, що травма дійсно може призвести до смерті.
Він також додав, що опіки незагойні, а це серйозно ускладнює ситуацію.
Алібасова ввели у стан медикаментозного сну, з якого він вийшов 11 червня.
Сім'я збирається подавати позов до суду на виробника "Крота".
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