Остапчук розсекретив деталі майбутнього весілля

Шоумен Володимир Остапчук розповів, як готується до весілля з нотаріусом Христиною Горняк.

В інтерв'ю "КП в Україні" телеведучий зізнався, що вони з коханою ще не визначилися з датою церемонії. Але знаменитість вже знає, яким буде його свято: без конкурсів, душевним та в колі близьких людей.

"Мені не дуже комфортно, коли мільйон людей, а половину з них ти не знаєш. Я не люблю, коли це перетворюється в концерт. Вважаю, що повинен бути акцент на парі, і все повинно бути пов'язано з цим. І ведучий, звичайно, потрібний. Але кого бачу в цій ролі, поки не знаю", – поділився Остапчук.

Остапчук зробив пропозицію коханій в Стамбулі. Instagram Володимира Остапчука

Пара хоче запросити на весільну вечірку багато родичів, які живуть за кордоном. Однак зібрати всіх під час карантинних обмежень в країні буде складно. Також Остапчук зізнався, що готовий підписати шлюбний контракт з Горняк. Наречена шоумена відзначила, що за роки роботи нотаріусом зрозуміла, що договір спрощує стосунки.

"Ти можеш сьогодні його укласти, а завтра – розірвати, післязавтра – внести зміни. У нас ця практика поки не має попиту. Але скажу так: коли люди розлучаються, шлюбний контракт дуже спрощує розподіл майна. Вова також його підписував перед розлученням", – пояснила Горняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Остапчук зробив пропозицію Горняк 19 серпня 2020 року в Стамбулі в річницю знайомства.

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