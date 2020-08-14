Остапчук розкритикував "Квартал 95" без Зеленського

Український телеведучий Володимир Остапчук заявив, що гумористична студія "Квартал 95" втратила високі рейтинги після того, як від них пішов Володимир Зеленський.

Про це він розповів в інтерв'ю для Youtube-каналу ISLND TV. На думку телеведучого, через відсутність Зеленського "Квартал" міг втратити близько 50% рейтингу (відео дивіться нижче).

"Я вважаю, що "Квартал" багато втратив через те, що пішов Зеленський. Є люди, які виключно ходили тільки на нього, і знаю, що тепер вони не відвідують їхні концерти", – відзначив Остапчук.

За його словами, у студії є вдалі номери, що стосуються побутових проблем, проте інші ідеї є дещо примітивними. Наприклад, телеведучий назвав цікавою тему про 8 березня і про стосунки між чоловіком і жінкою в цей день. Проте Остапчуку не сподобалося висміювання поганої дикції колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Остапчук подарував своїй коханій Христині Горняк автомобіль Range Rover, вартість якого становить 1,4 млн гривень. Проте користувачі соцмережі розкритикували його за такий вчинок.

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