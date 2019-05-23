"Ось нах*ра?!" У Києві розтрощили машину відомого коміка

Український шоумен Вадим Мічковський, відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, 23 травня став жертвою злодіїв у Києві.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що невідомі розтрощили та обікрали його машину (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ранок почався не дуже весело. Злі людці розбили скло і вкрали сумку! Причому – спортивну. Тому, якщо побачите чувака з синьою сумкою adidas і в помаранчевих кросівках NB – то це можливо він... воно! Висновок для всіх – не залишайте сумки в авто і ставте авто на стоянці. Бажаю не потрапляти в такі ситуації. Всім удачі і гарного дня", – підписав він під роликом.

Дядя Жора кадр із відео

Мічковський показав свою машину, в якій було розбито скло. На задньому сидінні, за його словами, і лежала спортивна сумка з кросівками.

"Постає питання, на**а? Ти будеш в моїх кросівках на тренування ходити? Ось с**а, шкідник! Наздожене тебе закон колись", – вилаявся комік.

Увага! Відео містить ненормативну лексику. Щоб подивитися, скрольте (18+)

Розбите скло в машині Дяді Жори скріншот

Злодії винесли з машини Дяді Жори сумку

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадима Мічковського вже не вперше обкрадають. У 2014 році серед білого дня він позбувся творчих записів і грошей. Його машину так само розбили й обікрали.

У 2016 році зловмисники напали на офіс компанії, в якій шоумен працював. Хтось заліз через вікно і забрав ноутбуки.

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