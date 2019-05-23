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"Ось нах*ра?!" У Києві розтрощили машину відомого коміка

22тЧитати матеріал російською

Український шоумен Вадим Мічковський, відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, 23 травня став жертвою злодіїв у Києві.

Про це він розповів на своїй сторінці в Instagram, уточнивши, що невідомі розтрощили та обікрали його машину (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Ранок почався не дуже весело. Злі людці розбили скло і вкрали сумку! Причому – спортивну. Тому, якщо побачите чувака з синьою сумкою adidas і в помаранчевих кросівках NB – то це можливо він... воно! Висновок для всіх – не залишайте сумки в авто і ставте авто на стоянці. Бажаю не потрапляти в такі ситуації. Всім удачі і гарного дня", – підписав він під роликом.

Дядя Жора

Дядя Жора

кадр із відео

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Мічковський показав свою машину, в якій було розбито скло. На задньому сидінні, за його словами, і лежала спортивна сумка з кросівками.

"Постає питання, на**а? Ти будеш в моїх кросівках на тренування ходити? Ось с**а, шкідник! Наздожене тебе закон колись", – вилаявся комік.

Увага! Відео містить ненормативну лексику. Щоб подивитися, скрольте (18+)

Розбите скло в машині Дяді Жори

Розбите скло в машині Дяді Жори

скріншот

Злодії винесли з машини Дяді Жори сумку

Злодії винесли з машини Дяді Жори сумку

Ранок почався не надто весело 🤨😤🤷♂️ злі людці розбили скло і вкрали сумку! 🚘 Причому спортівную🤦♂️🥊 тому, якщо побачите чувака з синьою сумкою adidas і в помаранчевих кросівках NB-то це можливо він .. воно! Висновок для всіх-не залишайте сумки в авто і ставте авто на стоянку☝️ Бажаю не потрапляти в такі ситуації) Всім удачі і хорошого дня !!!) 💜 # дядяжора # ранок # авто # проблема

Публікація від ДЯДЯ ЖОРА - ВЕДУЧИЙ праздніка🔥 (@dyadya_jora)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вадима Мічковського вже не вперше обкрадають. У 2014 році серед білого дня він позбувся творчих записів і грошей. Його машину так само розбили й обікрали.

У 2016 році зловмисники напали на офіс компанії, в якій шоумен працював. Хтось заліз через вікно і забрав ноутбуки.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Особа
Дядя Жора
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
автокражішоу-бизнес
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