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14 червня • оновлено в 14:19
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Орлуша висловився про ДТП з Єфремовим і його цькування в РФ: поет вказав на помилку росіян

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Одіозний російський поет Андрій Орлов (Орлуша) звернувся до росіян, які агресивно налаштовані проти його близького друга, актора Михайла Єфремова через смертельне ДТП.

Так, Орлуша прокоментував інцидент і висловив співчуття родині загиблого Сергія Захарова, проте вказав, що цькування Єфремова не має сенсу і вбивцею його друг не є. Про це він написав у Facebook.

Михайло Єфремов на момент аварії був сильно п'яний

Михайло Єфремов на момент аварії був сильно п'яний

колаж

Також за словами Орлуші, інцидент не є "критично страшним". Для Росії він – звичайний, і не повинен був викликати такий розголос і хвилю агресії.

"Не питайте мене, чому я ніяк не реагую на те, що сталося з Єфремовим, не виправдовую і не засуджую його. На відміну від більшості, я близько знаю Мішу більше 40 років. Близько. Я бачив його, повірте, всяким. Красивим і потворним, великим і низьким, розумним і дурним, талановитим і бездарним. Ніколи не бачив я Єфремова дріб'язковим, жадібним, підлим або брехливим. Ні-ко-ли", – заступився за друга Орлуша.

Він додав, що за своє життя Єфремов робив величезну кількість безоплатних, благородних вчинків. І при цьому ніколи цим не хвалився. Після того, як артист потрапив в аварію, на нього звалилася хвиля гніву через те, що він нібито не вибачився і не допоміг родині загиблого в ДТП водія.

Орлуша і Єфремов

Орлуша і Єфремов

Facebook Андрія Орлова

"І тут раптом: Єфремов – вбивця! Ось, новина! О**їти! Невже, б**дь, п'яниця і наркоман? Дивина, перший і самий жахливий на всю Росію! Він! У! Всьому! Винен! Серед нас, шовкові і плюшеві зайчики, раптом утворилося чудовисько! Закрийте роти, фарисеї! Вам нерозумно говорити про те, що "хто сам без гріха". З радістю камені ваші прийму і зі сміхом, бо без права кидаєте ви їх! " – висловився Орлов.

Також російський поет додав, що не вважає те, що трапилося чимось жахливим: оскільки подібні інциденти в РФ виникають нерідко.

Скріншот поста в захист Єфремова

Скріншот поста в захист Єфремова

Facebook Орлуша

Скріншот поста в захист Єфремова

Скріншот поста в захист Єфремова

Facebook Орлуша

"Трапилося страшне. Але не "страшне-страшне", а звичайне російське страшне. Щоденне і, непотрібно брехати собі, нікого не дивує. Мені особисто дуже шкода Сергія Захарова, який загинув під ударом Єфремівського джипа. Я, на відміну від "віщунів-праведників" по всіх каналах, доїхали в день похорону, 11 червня, до маленького сільського кладовища в селі Кузьминське (там поховали Захарова – Ред). там гуляють півні і немає ніякого хайпу", – підсумував Орлуша.

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Автор
Єва Романова
Тема
VIP-ДТП
Особи
Андрій Орлов (Орлуша) Михайло Єфремов
Теги
шоу-бизнес ДТП Новини Росії
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