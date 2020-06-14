Орлуша висловився про ДТП з Єфремовим і його цькування в РФ: поет вказав на помилку росіян

Одіозний російський поет Андрій Орлов (Орлуша) звернувся до росіян, які агресивно налаштовані проти його близького друга, актора Михайла Єфремова через смертельне ДТП.

Так, Орлуша прокоментував інцидент і висловив співчуття родині загиблого Сергія Захарова, проте вказав, що цькування Єфремова не має сенсу і вбивцею його друг не є. Про це він написав у Facebook.

Михайло Єфремов на момент аварії був сильно п'яний колаж

Також за словами Орлуші, інцидент не є "критично страшним". Для Росії він – звичайний, і не повинен був викликати такий розголос і хвилю агресії.

"Не питайте мене, чому я ніяк не реагую на те, що сталося з Єфремовим, не виправдовую і не засуджую його. На відміну від більшості, я близько знаю Мішу більше 40 років. Близько. Я бачив його, повірте, всяким. Красивим і потворним, великим і низьким, розумним і дурним, талановитим і бездарним. Ніколи не бачив я Єфремова дріб'язковим, жадібним, підлим або брехливим. Ні-ко-ли", – заступився за друга Орлуша.

Він додав, що за своє життя Єфремов робив величезну кількість безоплатних, благородних вчинків. І при цьому ніколи цим не хвалився. Після того, як артист потрапив в аварію, на нього звалилася хвиля гніву через те, що він нібито не вибачився і не допоміг родині загиблого в ДТП водія.

Орлуша і Єфремов Facebook Андрія Орлова

"І тут раптом: Єфремов – вбивця! Ось, новина! О**їти! Невже, б**дь, п'яниця і наркоман? Дивина, перший і самий жахливий на всю Росію! Він! У! Всьому! Винен! Серед нас, шовкові і плюшеві зайчики, раптом утворилося чудовисько! Закрийте роти, фарисеї! Вам нерозумно говорити про те, що "хто сам без гріха". З радістю камені ваші прийму і зі сміхом, бо без права кидаєте ви їх! " – висловився Орлов.

Також російський поет додав, що не вважає те, що трапилося чимось жахливим: оскільки подібні інциденти в РФ виникають нерідко.

Скріншот поста в захист Єфремова Facebook Орлуша

Скріншот поста в захист Єфремова Facebook Орлуша

"Трапилося страшне. Але не "страшне-страшне", а звичайне російське страшне. Щоденне і, непотрібно брехати собі, нікого не дивує. Мені особисто дуже шкода Сергія Захарова, який загинув під ударом Єфремівського джипа. Я, на відміну від "віщунів-праведників" по всіх каналах, доїхали в день похорону, 11 червня, до маленького сільського кладовища в селі Кузьминське (там поховали Захарова – Ред). там гуляють півні і немає ніякого хайпу", – підсумував Орлуша.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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