"Викапана Пугачова!" Орбакайте без макіяжу викликала ажіотаж в мережі

Російська співачка Крістіна Орбакайте сфотографувалася без макіяжу і спровокувала ажіотаж в мережі.

Фани відзначили, що артистка без косметики дуже схожа на свою зіркову матір – Аллу Пугачову. Знімок опублікований в Instagram-акаунті Орбакайте.

Пугачова і Орбакайте Uznayvse.ru

Крістіна також розповіла, що через карантин з причини поширення коронавірусу змушена ізолюватися вдома.

Фотографія Орбакайте без макіяжу викликала бурхливі обговорення в мережі. Багато користувачів відзначили, що вона з віком все більше і більше нагадує Пугачову.

"Без косметики ви ще більше на матір схожі! Раніше було не так помітно", – здивувалися користувачі.

"Таким генам можна тільки позаздрити", – додали інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Крістіна Орбакайте показала архівну фотографію зі своєю мамою, співачкою Аллою Пугачовою, на якій примадонна зображена до пластичних операцій.

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