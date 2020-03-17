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17 березня • оновлено в 16:55
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Ольгу Куриленко відмовилися госпіталізувати з коронавірусом

2.4т
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Голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко, яка заразилася коронавірусом, пояснила, чому її не забрали в лікарню.

Так, за словами зірки, госпіталі переповнені й там знаходяться тільки ті люди, які борються за життя. Тому Куриленко перебуває в самоізоляції в Лондоні та інформує лікарів про стан свого здоров'я дистанційно. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Спасибі всім за підтримку і за теплі слова! Ось відповіді на деякі з ваших питань. Чому я не в лікарні? Тому, що вони переповнені та забирають тільки людей, які борються за життя. Мені сказали що якщо стане гірше дзвонити знову у швидку", – заявила актриса.

Також вона зробила припущення про те, де, імовірно, могла заразитися коронавірусів.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Фото: instagram/olgakurylenkoofficial

"Де я заразилася коронавірусом? Неможливо знати, адже це може бути де завгодно! Він на поверхнях. Я могла відкрити двері таксі й зловити його з дверної ручки. Тиждень моя температура була 38-38,5. Сьогодні вона зменшилася", – підсумувала Куриленко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, норвезький актор і зірка серіалу "Гра престолів" Крістофер Хівью заразився коронавірусом COVID-19.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ольга Куриленко
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мексиканка какая-то...
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