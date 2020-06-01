Ольга Цибульська знялася без трусів у відвертій сукні: гаряче відео

Популярна українська співачка Ольга Цибульська поділилася відвертим відео, на якому позувала без трусів.

Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона постала в чорній сукні з екстремальними розрізами з боків та без білизни. Свій образ Цибульська доповнила чокером та ботильйонами (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Ольга Цибульська Фото: instagram/cybulskaya

Шанувальники не змогли пройти повз ефектного ролика Цибульської, і засипали її компліментами.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Ольга Цибульська поділилася секретом схуднення. Артистці вдалося скинути 10 кілограмів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!