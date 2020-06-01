Ольга Цибульська знялася без трусів у відвертій сукні: гаряче відео

Популярна українська співачка Ольга Цибульська поділилася відвертим відео, на якому позувала без трусів.
Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона постала в чорній сукні з екстремальними розрізами з боків та без білизни. Свій образ Цибульська доповнила чокером та ботильйонами (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Ольга Цибульська
Фото: instagram/cybulskaya
Шанувальники не змогли пройти повз ефектного ролика Цибульської, і засипали її компліментами.
Если набереться 300 коментарів - я це зроблю 🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Ніколи не думала, что залла це відео в інсту 🍓⠀ ⠀ Альо за останні кілька тіжнів зрозуміла - ви Готові ВІДПОВІДАТИ відвертістю❗️В діректі Стільки вопросам про стосунки! Модно Говорити "не встігаю ВІДПОВІДАТИ всім". Альо я правда не встігаю💔 ⠀ ⠀ А помочь хочу. ⠀ ⠀ У п'ятницю в сторіс хтось класний живити чого я тоді мовчить и не роблю онлайн-курс про стосункі👄 ⠀ ⠀ Думала про це всі вихідні. Я ненавиджу буті лектором. Хочу подружкою, яка НЕ сміттям Говорити з Тобою про ВСЕ и ділітіся реально досвідом🔥🔥🔥 ⠀ ⠀ Если ти за - то я теж. ⠀ делать онлайн-курс, щоб помочь тобі покращіті стосунки? ⠀ Напиши, если прійдеш💋💋 ⠀ ⠀ # стосунки #relationshipgoals # какнайтілюбовь #love # заберіменеboy
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Ольга Цибульська поділилася секретом схуднення. Артистці вдалося скинути 10 кілограмів.
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