Зірка "95 Кварталу" вразила знімком без макіяжу

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила шанувальників знімком, на якому вона позувала без макіяжу.

Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Ви неймовірна, так м'яко і спокійно мотивувати і надихати", "Олено, ви як будь-яка жінка наговорюєте на себе. У вас чудовий вигляд", "Красуня", "Оленка, ви супер", - коментують в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.

А на травневі свята вона порадувала фанів спокусливим знімком, на якому позує в купальнику, кокетливо накинувши на плечі білу сорочку.

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