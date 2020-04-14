Зірка "95 Кварталу" вразила знімком без макіяжу

Зірка студії "Квартал 95" і актриса проекту "Жіночий Квартал" Олена Кравець вразила шанувальників знімком, на якому вона позувала без макіяжу.
Фото артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Зараз всі говорять, що людство вийде з карантину іншим, оновленим. Це правда. Я, наприклад, представляю ту частину людства, яка вийде з нього з новим вагою! Вчора встала на ваги і подумала, що вони зламалися!)) Вирішила перевірити: зважила дітей. Пораділа за них. Стало прикро за себе. Образилася на ваги. 🤦♀️ Зрозуміла, що ще пару таких тижнів з мінімумом руху і поїданням їжі можуть закінчитися поїданням себе. І ось тоді я точно ізолюють від зовнішнього світу, щоб не потрапляти йому на очі :) Загалом, вирішила, вистачить! Все. Баста. Фініш. У мене є наступні десять днів до закінчення карантину (ми ж все на це сподіваємося, так?) І я хочу вийти, а не викотитися з нього!)) Коли часу мало, а роботи по поверненню в форму належить багато-я дзвоню тій, кого вважаю майстром і експертом в цьому питанні. Знайомтеся, це Ніна, вона ж @ninaradzievskaya. Вона ж тренер, дієтолог і носій якогось особливого знання, секретного зброї по знищенню зайвих кілограмів і сантиметрів. Вчора ми з нею всього лише поговорили по телефону і склали план дій, а сьогодні у мене вже мінус по вазі і тренування онлайн через кілька хвилин. Як вона це робить? Не знаю. Але це працює. Зі мною в усякому разі. Так що я залишаю вас з нею наодинці, а сама пішла вбиратися у все красиве спортивне. Повз кухні, пасочек і холодильника. Гордо піднімаючи голову і коліна!) 💪🏼 # неідеальна_я # ещеестьвремя # всебудет
"Ви неймовірна, так м'яко і спокійно мотивувати і надихати", "Олено, ви як будь-яка жінка наговорюєте на себе. У вас чудовий вигляд", "Красуня", "Оленка, ви супер", - коментують в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Олена Кравець часто з'являється на публіці в дуже ефектних образах. Нещодавно вона вразила публіку сміливим вечірнім вбранням, яке сексуально оголило її тіло.
А на травневі свята вона порадувала фанів спокусливим знімком, на якому позує в купальнику, кокетливо накинувши на плечі білу сорочку.
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