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24 березня • оновлено в 06:25
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Олександру Буйнову – 70: як зараз виглядає заборонений в Україні друг Пугачової

2.4т
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Російський співак Олександр Буйнов 24 березня святкує свій день народження. Йому виповнюється 70 років.

До ювілею артиста OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає близький друг співачки Алли Пугачової і чому Буйнову заборонено в'їзд до України.

Олександр Буйнов

Олександр Буйнов

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Олександр Буйнов народився 24 березня 1950 року в Москві. Найвідомішими його піснями є: "Падає листя", "Гіркий мед", "Гей, друже", "Кохання на двох", "Капітан Каталкін", "Мої фінанси співають романси" та інші.

Зараз Буйнов не такий популярний, як у минулі роки, але продовжує випускати нові альбоми та їздити на гастролі.

Олександр Буйнов у молодості

Олександр Буйнов у молодості

24smi.org

Як відомо, Олександр Буйнов – член російської провладної партії "Єдина Росія". У травні 2017 року він потрапив у гучний скандал після того, як побував в окупованому Донецьку. Під час концерту, присвяченого так званому "дню республіки", Буйнов виконав пісню про льотчиків і заявив, що "закрив для себе Україну на багато років", "поки там не зміниться влада".

"З приводу запрошення у мене не було жодних сумнівів. З одного боку, не хотілося потрапляти до списку заборонених для в'їзду до України артистів... Але моя поява тут цілком закономірна. Я вже закрив для себе Україну на багато років вперед, поки не зміниться влада", – сказав тоді Буйнов.

Олександр Буйнов

Олександр Буйнов

instagram.com/buinovofficial

Наступного дня Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець". У базу Буйнова внесли за підтримку агресії Росії проти України, незаконний перетин державного кордону України і виступи в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в'їзд до України, потрапивши до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, Міністерства культури.

Пропонуємо побачити нижче, як зараз виглядає 70-річний Олександр Буйнов.

Олександр Буйнов, Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв

Олександр Буйнов, Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв

instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов (по центру)

Олександр Буйнов (по центру)

instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов і Лоліта

Олександр Буйнов і Лоліта

instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов з дружиною

Олександр Буйнов з дружиною

instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов і Микола Расторгуєв

Олександр Буйнов і Микола Расторгуєв

instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов і Валерій Меладзе (ліворуч)

Олександр Буйнов і Валерій Меладзе (ліворуч)

instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов та Ані Лорак / Олександр Буйнов та Віра Брежнєва

Олександр Буйнов та Ані Лорак / Олександр Буйнов та Віра Брежнєва

instagram.com/buinovofficial

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Місце
Росія
Теги
музика скандали політика Крим Донбас заборонили в'їзд день народження зірки шоу-бизнес шоу
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