Олександру Буйнову – 70: як зараз виглядає заборонений в Україні друг Пугачової

Російський співак Олександр Буйнов 24 березня святкує свій день народження. Йому виповнюється 70 років.

До ювілею артиста OBOZREVATEL пропонує дізнатися, як зараз виглядає близький друг співачки Алли Пугачової і чому Буйнову заборонено в'їзд до України.

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Олександр Буйнов народився 24 березня 1950 року в Москві. Найвідомішими його піснями є: "Падає листя", "Гіркий мед", "Гей, друже", "Кохання на двох", "Капітан Каталкін", "Мої фінанси співають романси" та інші.

Зараз Буйнов не такий популярний, як у минулі роки, але продовжує випускати нові альбоми та їздити на гастролі.

Олександр Буйнов у молодості 24smi.org

Як відомо, Олександр Буйнов – член російської провладної партії "Єдина Росія". У травні 2017 року він потрапив у гучний скандал після того, як побував в окупованому Донецьку. Під час концерту, присвяченого так званому "дню республіки", Буйнов виконав пісню про льотчиків і заявив, що "закрив для себе Україну на багато років", "поки там не зміниться влада".

"З приводу запрошення у мене не було жодних сумнівів. З одного боку, не хотілося потрапляти до списку заборонених для в'їзду до України артистів... Але моя поява тут цілком закономірна. Я вже закрив для себе Україну на багато років вперед, поки не зміниться влада", – сказав тоді Буйнов.

Олександр Буйнов instagram.com/buinovofficial

Наступного дня Буйнов потрапив до бази даних українського центру "Миротворець". У базу Буйнова внесли за підтримку агресії Росії проти України, незаконний перетин державного кордону України і виступи в окупованому Криму та на окупованому Донбасі.

А в березні 2018 року Олександр Буйнов отримав заборону на в'їзд до України, потрапивши до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці, Міністерства культури.

Пропонуємо побачити нижче, як зараз виглядає 70-річний Олександр Буйнов.

Олександр Буйнов, Алла Пугачова та Ігор Ніколаєв instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов (по центру) instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов і Лоліта instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов з дружиною instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов і Микола Расторгуєв instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов і Валерій Меладзе (ліворуч) instagram.com/buinovofficial

Олександр Буйнов та Ані Лорак / Олександр Буйнов та Віра Брежнєва instagram.com/buinovofficial

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