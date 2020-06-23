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Оксана Марченко зробила зізнання про свої стосунки із Зеленським

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
Люди
4,1 т.
Оксана Марченко зробила зізнання про свої стосунки із Зеленським

Українська телеведуча Оксана Марченко розповіла про свої стосунки з президентом Володимиром Зеленським.

Так, подробицями вона поділилася в інтерв'ю виданню "Страна". За словами зірки, вона знайома із Зеленським вже багато років. Одного разу, ще до президентства, він був навіть у неї в гостях разом з "Кварталом 95".

"Звичайно, ми знайомі багато років. Якось він був у нас вдома. Це був радше діловий візит, Зеленський приїжджав до нас з "Кварталом 95", ми обговорювали можливу співпрацю. Бувало, перетиналися на заходах, де він був ведучим. Якщо пам'ятайте, ми були одночасно номіновані у 2011 році на премію "Телетріумф" як ведучі розважальних програм: Володимир Зеленський, Маша Єфросиніна та Оксана Марченко. Перемогла, до речі, я. Власне, ось і все наше знайомство", – розповіла Марченко.

Оксана Марченко і Володимир Зеленський на премії "Телетріумф" у 2011 році (джерело – Країна)

Оксана Марченко і Володимир Зеленський на премії "Телетріумф" у 2011 році (джерело – Країна)

Телеведуча також додала, що вони з Зеленським спілкувалися так, як спілкуються колеги в телевізійному світі. А коли він вже став президентом, їхні шляхи не перетиналися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оксана Марченко вразила мережу знімком з відпочинку, на якому позувала в купальнику і капелюсі.

Українашоушоу-бизнесВолодимир ЗеленськийОксана Марченко
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