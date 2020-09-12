Оголену Беллу Хадід розкритикували за надто відверте фото

Відома американська модель Белла Хадід піддалася критиці у мережі за відверте фото без одягу і нижньої білизни.

У Instagram-stories зірка опублікувала знімок, в якому постає в дзеркалі голою. На фото видно, що оголене тіло моделі покрите скрабом з кавової гущі.

"Моя подружка приготувала мені сьогодні вранці перед роботою кавовий скраб. Це божественно", — підписала публікацію знаменитість.

Однак, на цей раз користувачі мережі засипали модель незадоволеними коментарями, оскільки вони вважають це фото надто відверте.

"Купа операцій і фотошопу", "Вона має нудний вигляд", "Насправді вона зовсім неприваблива жінка", "Маєш вигляд деформованої з ніг до голови", — ділилися під фото вони.

Пізніше 23-річна зірка Instagram видалила публікацію з мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Белла Хадід оголила груди на камеру. Зірка з'явилася перед шанувальниками у відвертому образі.

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