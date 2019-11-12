Одужує чи ні? Що відбувається з хворою Заворотнюк

Хвора на рак російська актриса Анастасія Заворотнюк, всупереч найстрашнішим чуткам у ЗМІ, жива і продовжує курс лікування.

При цьому лікарі дають не надто обнадійливі прогнози. Що насправді відбувається з актрисою – OBOZREVATEL підготував найбільш актуальну інформацію.

Анастасія Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

Так, Анастасія Заворотнюк може прожити від півтора до п'яти років. Судячи з повідомлень, у артистки – вторинна гліобластома. Про це заявив хірург-онколог на умовах анонімності, передають "Дни.ру". "Вторинна гліобластома вражає близько 10% людей із раком мозку, причому більшість із них отримують цю форму раку в 45-50 років", – заявив фахівець.

За його словами, "якщо пухлина має сприятливий генетичний маркер, то тривалість життя зростає до п'яти років". Лікар додав, що чув від колег, що Заворотнюк змогли видалити ракове утворення, не зачепивши здорові тканини.

Анастасія Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

"Тепер їй показаний курс генної терапії. Сім'я актриси говорила, що Настя не перебувала в комі, не була підключена до апарату штучної вентиляції легенів, не впадала в стан сопору, втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Ця інформація звучить дуже обнадійливо", – наголосив медик.

7 листопада на радість шанувальникам сама Анастасія Заворотнюк перервала мовчання в соціальних мережах, написавши пост про свого чоловіка в Instagram. "У Тетяни і Петра сьогодні перший виступ у рамках московського блоку шоу "Аленький цветочек". Від усієї нашої родини хочемо побажати їм гладкого льоду, натхнення і теплого прийому глядачів! Як завжди тримаємо за вас кулачки і дуже любимо!" – написала актриса.

Анастасія Заворотнюк із чоловіком Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

А днями продюсер гурту "Ласковый май" Андрій Разін повідомив: "Дуже акуратно скажу, що найстрашніші прогнози не збуваються", – заявив Разін у соцмережі. За його словами, "Насті стає краще" і "вона, начебто, йде на поправку".

Проте близькі Заворотнюк, у свою чергу, неоднозначно відреагували на слова Разіна:

"Ми дуже вдячні Андрію Разіну за його турботу про здоров'я Анастасії, а також за те, що він нарешті почав повідомляти пресі позитивні "новини" замість страшних прогнозів і страшних "подробиць", – йдеться в повідомленні на сторінці "Підтримка Заворотнюк" в Instagram.

Анастасія Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

"Правда, раніше Андрієм Олександровичем повідомлялося, що він вхожий безпосередньо до сім'ї, тепер же він посилається на якесь обізнане джерело. А ми весь цей час читаємо ці заяви з легким подивом. Але, як би там не було, ми приєднуємося до його побажань Насті якнайшвидшого одужання, сподіваємося на їхню щирість і думаємо, що, коли це станеться, вона обов'язково знайде можливість дійсно познайомитися з Андрієм Разіним особисто", – додали на сторінці.

Анастасія Заворотнюк Фото: Instagram / a_zavorotnyuk

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