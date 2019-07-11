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"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі

5.9т Читати матеріал російською

Українську співачку, солістку гурту "Время и Стекло" Надю Дорофєєву запідозрили в романі з колегою по сцені Позитивом (Олексієм Завгороднім). Так, користувачі мережі звернули увагу на досить пікантне фото артистів.

Знімок, який спровокував чутки, Дорофєєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Позитив і Надя Дорофєєва

Позитив і Надя Дорофєєва

Politeka.net

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"Потап і Настя теж відмовлялися, типу ми з тобою не пара", "Одружуйтесь", "Вова де?", "Останнє фото значить, що ви разом?", "Дантес нервово курить збоку", "При живому то чоловіку...", "Ви з Льошею були б ідеальною парою", - пишуть в мережі.

"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі
"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі
"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі
"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі
"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі
"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі
"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі
"Одружуйтесь!": Дорофєєву і Позитива запідозрили в романі

Як раніше писав OBOZREVATEL, учасники гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) стали героями пікантної фотосесії для чоловічого глянцю. На фото Надя позувала в білому купальнику, а на деяких знімках співачка зображена з голими грудьми. Олексій позував у білих брюках і сорочці з розстебнутими гудзиками.

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Особи
Надія Дорофєєва Олексій Завгородній (Позитив) Час минув
Місце
Україна
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