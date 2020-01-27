"Одним стусаном..." Галкін приміряв нове амплуа, поки Пугачова привертала увагу молодявими фото

Російський комік Максим Галкін пробує себе екскурсоводом в Тасманії, поки його дружина, знаменита Примадонна Алла Пугачова хвилює шанувальників фотографіями.

Нові пости наробили шуму на її сторінці в Instagram.

Минулого тижня Галкін залишив сім'ю, виїхав з виступами спочатку в Нову Зеландію, а потім і в Тасманію, де влаштував невелику екскурсію реліктовим лісом.

Максим Галкін

"Йому більше 100 млн років. Подивіться, ось це дерево в дійсності папороть. Щоб вона виросла такою, потрібно близько 300 років. Але одним стусаном можна її обламати, бо стовбур всередині трухлявий. Але ми цього робити не будемо... Я пішов у ліс", - каже гуморист на відео.

У той самий час, 27 січня, Пугачова показала знімок свого обличчя, але підписники стали так скаржитися на ретуш, яка сильно впадає в очі:

Тому вже скоро співачка показала ще одне фото з Кеті Топурією, зроблене при денному світлі, без явного втручання графічних редакторів:

Багато людей захопилися зовнішнім виглядом 70-річної Пугачової, в той час як інші висловили обурення хайпом, який вона намагається піднімати, віддаючи всі сили тому, щоб виглядати молодшою.

На думку деяких, Примадонна вже засумувала без свого 43-річного чоловіка.

"Мабуть, Максиму Галкіну пора повертатися з гастролей на краю світу", - серед іншого висловилися в мережі.

Нагадаємо, що раніше Галкін фліртував з іншою жінкою, залишивши вдома Пугачову.

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