"Обличчя зрадника": Тодоренко дорікнула чоловікові під час медового місяця

Українська телеведуча Регіна Тодоренко пожартувала з чоловіка Влада Топалова через його вподобання у харчуванні під час медового місяця, в який вони вирушили після весілля.

Вона опублікувала відео в своєму сторіс в Instagram, де показала, що вони їдять (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я просто хочу показати вам обличчя цього зрадника. На відпочинку, дивіться, що він їсть взагалі?! Чи то я – нормальна людина! Хто їсть на відпочинку так, як Владислав Михайлович", – сказала Тодоренко.

Тодоренко і Топалов під час медового місяця

Вона показала, що під час сніданку в готелі Топалов їв пластівці з молоком. Тоді, як сама Тодоренко замовила собі дві тарілки з різною смакотою. Однак трохи пізніше чоловік телеведучої "здався" і теж набрав собі різної їжі. Однак він пояснив, що сімейна пара дотримується правильного харчування. Медовий місяць у них почався на Криті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня Регіна народила первістка від Влада Топалова.

Через кілька місяців після пологів пара розкрила ім'я сина. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають сина Майклом.

У травні 2019 року Регіна розповіла, що вони з Владом мали намір пишно відсвяткувати весілля.

3 липня в Сорренто, Італія, відбулося пишне весілля, на якому були присутні багато гостей. Пізніше в мережі показали фото з довгоочікуваного торжества.

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