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"Обличчя зрадника": Тодоренко дорікнула чоловікові під час медового місяця

3.1т Читати матеріал російською

Українська телеведуча Регіна Тодоренко пожартувала з чоловіка Влада Топалова через його вподобання у харчуванні під час медового місяця, в який вони вирушили після весілля.

Вона опублікувала відео в своєму сторіс в Instagram, де показала, що вони їдять (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Я просто хочу показати вам обличчя цього зрадника. На відпочинку, дивіться, що він їсть взагалі?! Чи то я – нормальна людина! Хто їсть на відпочинку так, як Владислав Михайлович", – сказала Тодоренко.

Тодоренко і Топалов під час медового місяця

Тодоренко і Топалов під час медового місяця

Вона показала, що під час сніданку в готелі Топалов їв пластівці з молоком. Тоді, як сама Тодоренко замовила собі дві тарілки з різною смакотою. Однак трохи пізніше чоловік телеведучої "здався" і теж набрав собі різної їжі. Однак він пояснив, що сімейна пара дотримується правильного харчування. Медовий місяць у них почався на Криті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Регіна Тодоренко Влад Топалов
Місце
Греція
Теги
шоу-бизнес весілля видео
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Что бабы дуры, не нужно показывать, всем всё известно.
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Сало Уронили
Сало Уронили
обоз вы хоть эту в тему сюрло не суйте,а то курьезно получается гр-н России трахает гр-ку Украины на законных основаниях .не патриотично как-то
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Добрыня .
Добрыня .
Сало Уронили, Как раз всё на оборот, это она его трахает и не сомневайся.
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