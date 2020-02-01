Головна Новини
1 лютого • оновлено в 04:47
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Обізвав нацистами, образив Роговцеву: як скандальний Юрій Лоза висловлювався про Україну

1.5т
Читати матеріал російською

Російський музикант Юрій Лоза 1 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 66 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати найскандальніші висловлювання артиста про події в Україні.

Юрій Лоза

Юрій Лоза

Pinterest

Новини
"Кабацький підхід": Лоза жорстко розкритикував Metallica за виконання пісні Цоя

Популярний російський співак, актор, поет, композитор, виконавець хіта "Пліт" Юрій Лоза відомий низкою антизахідних висловів. Він є фігурантом бази даних центру "Миротворець" як особа, що незаконно відвідувала окупований Крим, свідомо порушуючи державний кордон України.

Після 2014-2015 років Лоза не раз заявляв про підтримку проросійських окупантів на Донбасі.

Так, музикант твердо переконаний, що війна на Донбасі – це спецоперація проти мирних жителів окупованого регіону (так подає інформацію пропаганда в Росії).

Юрій Лоза

Юрій Лоза

globallookpress.com

А в 2016 році Юрій Лоза виявив у діях уряду України зачатки нацистської ідеології. "Я не можу цього зрозуміти, чому українці, які прийшли втихомирювати Донбас, вважають тих нелюдами якимись, недолюдьми? Це ж нацистська ідеологія", – зазначив він.

"Я точно знаю, що не можна вбивати собі подібних, і, тим більше, ще таких же як ти. Те, що відбувається в Україні, коли одні українці воюють з іншими українцями – хлопці, це неприпустимо ні з якої точки зору. Тому я однозначно на самому початку цього конфлікту в Україні став на позицію тих людей, які всіляко закликали до миру і говорили: "Братики, сідайте – домовляйтеся", – вважає Юрій Лоза.

Юрій Лоза в молодості

Юрій Лоза в молодості

Pinterest

У 2019 році Лоза потрапив у скандал після того, як прокоментував висловлювання української актриси, народної артистки СРСР Ади Роговцевої. Роговцева в лютому 2019 року в інтерв'ю каналу ZIK заявила, що росіян "не можна перевчити" і "треба ізолювати себе від них". Лоза закликав не реагувати на слова артистки, оскільки вона "вже старенька".

Відзначимо, після цього лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров опублікував в Instagram вірш, присвячений "всюдисущому коментатору" Лозі.

А народу все роса від бога, Хоч їм сси в їх розумні очі. Ми не чекали, але прийшла підмога, Коментатором всього раптом став Лоза! Розтлумачить, він як є - культура. Чистий думками, як білий аркуш. З будь-яких питань всюдисущий Юра Чудово великий фахівець! І як раніше він на маленькому плоту, Регулярно поставляє хуета. Та й я такий же хуеплёт Толко трохи розміром більше пліт.

Допіс, Поширення Shnurov Sergey (@shnurovs)

"А народу все роса от бога,

Хоть им ссы в их умные глаза.

Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!

Растолкует, он как есть – культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!

И как прежде он на маленьком плоту,

Регулярно поставляет х...ету. Да и я такой же х...еплет

Только чуть размером больше плот", – написав Шнуров.

Новини
"Завиє і приповзе": Лоза жорстко висловився про Скрипку, який образив росіян

Сам Лоза теж критично відгукувався про Шнурова: в 2016 році він назвав лідера "Ленінграда" "естрадним бомжем".

Причому Шнуров не є винятком: як відомо, Юрій Лоза не раз потрапляв у скандали також через те, що коментував творчість інших зірок шоу-бізнесу.

Так, одного разу він розсмішив користувачів соцмереж критикою на адресу легендарних рок-гуртів Led Zeppelin і Rolling Stones.

Юрій Лоза

Юрій Лоза

globallookpress.com

"80% того, що проспівано Led Zeppelin, слухати неможливо, тому що це зіграно і проспівано погано. У той час це все сприймалося, все подобалося. Rolling Stones гітару не налаштували за все життя жодного разу, а Джаггер в жодну ноту не влучив жодного разу, ну що поробиш. Кіт Річардс як тоді не вмів грати, так і зараз не вміє. Але в цьому є певний драйв, кайф якийсь. Багато хто проектують свою молодість на ці групи, але ж вони були дуже слабкими", – заявив співак в ефірі програми "Сіль" з Захаром Прилепіним.

Пізніше він заявив, що 80% Моцарта – це самоповтори.

Юрій Лоза

Юрій Лоза

Pinterest

А ще якось Лоза порівняв концерт російської співачки Земфіри із виступом Путіна: він упевнений, що співачку сміливо можна віднести до субкультури, андеграунду, який більшості людей незрозумілий. "Ось мені кажуть, що Земфіра зібрала 60 тис. З 15 млн людей, що живуть в Москві 60 тис. елітарної налаштованих товаришів, які думають, що вони розуміють сенс пісень Земфіри, – це в рамках статистичної похибки", – сказав він.

Юрій Лоза

Юрій Лоза

globallookpress.com

"Путіна з 140 млн росіян дивиться 100 млн, при цьому розуміє, про що він сказав, 50 млн – ось це, я розумію, цифра", – заявив Лоза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасницю Нацвідбору на Євробачення зацькували за російську мову.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Заборона російських зірок в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Аліна Мельник
Тема
Заборона російських зірок в Україні
Особа
Юрій Лоза
Місце
Росія
Теги
пропаганда Крим політика війна Донбас скандали люди шоу-бизнес шоу музика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Ещё бы Утесова вспомнили.ватных отбросов и любителей плешивых педофилов и серийных убийц хватает.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги