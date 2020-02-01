Обізвав нацистами, образив Роговцеву: як скандальний Юрій Лоза висловлювався про Україну

Російський музикант Юрій Лоза 1 лютого відзначає свій день народження.

Так, йому виповнюється 66 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив згадати найскандальніші висловлювання артиста про події в Україні.

Юрій Лоза Pinterest

Популярний російський співак, актор, поет, композитор, виконавець хіта "Пліт" Юрій Лоза відомий низкою антизахідних висловів. Він є фігурантом бази даних центру "Миротворець" як особа, що незаконно відвідувала окупований Крим, свідомо порушуючи державний кордон України.

Після 2014-2015 років Лоза не раз заявляв про підтримку проросійських окупантів на Донбасі.

Так, музикант твердо переконаний, що війна на Донбасі – це спецоперація проти мирних жителів окупованого регіону (так подає інформацію пропаганда в Росії).

Юрій Лоза globallookpress.com

А в 2016 році Юрій Лоза виявив у діях уряду України зачатки нацистської ідеології. "Я не можу цього зрозуміти, чому українці, які прийшли втихомирювати Донбас, вважають тих нелюдами якимись, недолюдьми? Це ж нацистська ідеологія", – зазначив він.

"Я точно знаю, що не можна вбивати собі подібних, і, тим більше, ще таких же як ти. Те, що відбувається в Україні, коли одні українці воюють з іншими українцями – хлопці, це неприпустимо ні з якої точки зору. Тому я однозначно на самому початку цього конфлікту в Україні став на позицію тих людей, які всіляко закликали до миру і говорили: "Братики, сідайте – домовляйтеся", – вважає Юрій Лоза.

Юрій Лоза в молодості Pinterest

У 2019 році Лоза потрапив у скандал після того, як прокоментував висловлювання української актриси, народної артистки СРСР Ади Роговцевої. Роговцева в лютому 2019 року в інтерв'ю каналу ZIK заявила, що росіян "не можна перевчити" і "треба ізолювати себе від них". Лоза закликав не реагувати на слова артистки, оскільки вона "вже старенька".

Відзначимо, після цього лідер групи "Ленінград" Сергій Шнуров опублікував в Instagram вірш, присвячений "всюдисущому коментатору" Лозі.

"А народу все роса от бога,

Хоть им ссы в их умные глаза.

Мы не ждали, но пришла подмога,

Комментатором всего вдруг стал Лоза!

Растолкует, он как есть – культура.

Чистый мыслями, как белый лист.

По любым вопросам вездесущий Юра

Замечательно большой специалист!

И как прежде он на маленьком плоту,

Регулярно поставляет х...ету. Да и я такой же х...еплет

Только чуть размером больше плот", – написав Шнуров.

Сам Лоза теж критично відгукувався про Шнурова: в 2016 році він назвав лідера "Ленінграда" "естрадним бомжем".

Причому Шнуров не є винятком: як відомо, Юрій Лоза не раз потрапляв у скандали також через те, що коментував творчість інших зірок шоу-бізнесу.

Так, одного разу він розсмішив користувачів соцмереж критикою на адресу легендарних рок-гуртів Led Zeppelin і Rolling Stones.

Юрій Лоза globallookpress.com

"80% того, що проспівано Led Zeppelin, слухати неможливо, тому що це зіграно і проспівано погано. У той час це все сприймалося, все подобалося. Rolling Stones гітару не налаштували за все життя жодного разу, а Джаггер в жодну ноту не влучив жодного разу, ну що поробиш. Кіт Річардс як тоді не вмів грати, так і зараз не вміє. Але в цьому є певний драйв, кайф якийсь. Багато хто проектують свою молодість на ці групи, але ж вони були дуже слабкими", – заявив співак в ефірі програми "Сіль" з Захаром Прилепіним.

Пізніше він заявив, що 80% Моцарта – це самоповтори.

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А ще якось Лоза порівняв концерт російської співачки Земфіри із виступом Путіна: він упевнений, що співачку сміливо можна віднести до субкультури, андеграунду, який більшості людей незрозумілий. "Ось мені кажуть, що Земфіра зібрала 60 тис. З 15 млн людей, що живуть в Москві 60 тис. елітарної налаштованих товаришів, які думають, що вони розуміють сенс пісень Земфіри, – це в рамках статистичної похибки", – сказав він.

Юрій Лоза globallookpress.com

"Путіна з 140 млн росіян дивиться 100 млн, при цьому розуміє, про що він сказав, 50 млн – ось це, я розумію, цифра", – заявив Лоза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасницю Нацвідбору на Євробачення зацькували за російську мову.

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